45e assemblée générale de la Société historique : le journal l’Eau vive est numérisé

La Société historique de la Saskatchewan (SHS) a annoncé la numérisation complète du journal l'Eau vive lors de son assemblée générale annuelle, tenue mercredi à Saskatoon en mode hybride. L'association à but non lucratif a aussi profité de l'occasion pour faire son bilan financier et revoir ses statuts et règlements.

Le directeur général de la SHS , Alexandre Chartier, est revenu sur les efforts de l'organisme pour saisir les occasions offertes par le numérique afin de suivre les besoins des consommateurs . Satisfaire ces besoins a été plus urgent dans le contexte de la pandémie, dit-il.

Ainsi, les éditions de 1971 à 1998 du journal sont numérisées et disponibles sur le site Internet interne de la SHS . Ces archives comptent au total 27 volumes avec 1167 numéros et 14 000 pages.

Alexandre Chartier a rappelé le lancement réussi, en juin, du site Internet Mémoire fransaskoise , une galerie virtuelle et physique sur la Fransaskoisie.

La transformation, pour nous, explique le directeur général, [c'est de] s'assurer qu'on offre l'ensemble des produits et que l’on continue à travailler sur la transmission de connaissances à travers le numérique .

C'est aussi un motif de satisfaction pour Isabelle Campeau, présidente sortante de la SHS et toujours membre du conseil d'administration de l'organisme.

Isabelle Campeau retient un sentiment de fierté de l'année écoulée et souligne les efforts et l'engagement de l'équipe.

J'ai eu la chance cette année d'être bénévole pour la première fois aux journées du patrimoine à Wascal Wing Heritage Park. Et c'est impressionnant de voir les autobus défiler un après l'autre jour après jour, et tous les jeunes qui arrivent avec leurs enseignantes, leurs enseignants. Alors quand on y pense, juste avec cet événement-là, on a touché presque 1000 jeunes et adultes à travers la province s'enthousiasme Isabelle Campeau.

L'organisme termine son exercice financier avec un surplus de 7138 $. La Société historique a ainsi pu mobiliser 435 591 $ contre 429 070 $ en 2021.

L'assemblée générale a aussi décidé du maintien des frais fixes de membres. L'adhésion annuelle est de 10 $ par personne et de 50 $ pour une institution.

Pour la prochaine année, la SHS se fixe de nouveaux défis. Il s'agit entre autres de finaliser la révision des statuts et règlements avant une assemblée générale annuelle extraordinaire, et de développer une politique en santé et sécurité au travail, incluant une politique sur le harcèlement en milieu de travail.

Un conseil d'administration complet

À l'issue de cette assemblée générale annuelle, la Société historique de la Saskatchewan compte désormais, pour la première fois depuis plusieurs années, six membres dans son conseil d'administration.

Il s'agit de Michel Vézina, Donna Lajeunesse, Christian Pereira, Isabelle Campeau, Iftu Ahmed et Erika Baldo.

La première réunion de ce conseil est prévue le 24 novembre. Les élus se répartiront alors les différentes fonctions, dont celui de la présidence, et établiront le calendrier de leurs rencontres futures.

Isabelle Campeau pourrait demeurer présidente pour une troisième année à l'issue de cette rencontre, puisque l'assemblée générale a voté en faveur de la suppression de l’article 4.2.6. des Règlements administratifs, qui stipulait que le poste de président ne peut être occupé par la même personne plus de deux (2) années consécutives .

20 personnes au total ont participé à l'assemblée générale annuelle qui s'est déroulée en présentiel et en ligne.

Avec les informations de Raphaële Frigon