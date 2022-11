Des primes aux infirmières qui ont mené à peu de changements, selon le syndicat

Un an après l’instauration des primes gouvernementales aux infirmières qui décident de travailler à temps plein, la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) voit peu d’impact sur le terrain.

La présidente régionale, Julie Boivin, n’est toutefois pas surprise.

« On n’a pas eu plein de nouvelles parce que 70 % des professionnelles en soins travaillaient déjà à temps complet. » — Une citation de Julie Boivin, présidente régionale FIQ

Alors que les négociations nationales viennent de commencer pour ces syndiquées, Julie Boivin estime que le gouvernement doit réaliser qu’il faut plus que de l’argent pour convaincre les travailleuses d’en donner davantage sans avoir recours au temps supplémentaire obligatoire ( TSO ).

À lire aussi : Primes aux infirmières : Québec est loin de l’objectif espéré

Il faut s’attaquer aux problèmes de fond : la charge de travail et la conciliation travail-famille. Oui, la rémunération est importante, mais les deux autres aussi. La charge de travail sur les unités de soin est démesurée encore aujourd’hui et il faut s’attaquer à ces éléments pour que les professionnelles en soin restent dans le réseau et attirer nos jeunes , a mentionné Mme Boivin en entrevue à C’est jamais pareil.

La présidente syndicale garde tout de même espoir de voir les conditions de travail s’améliorer pour ses membres.

À quelques semaines de la période des fêtes, qui s’annonce toujours complexe, l’organisation des tâches est en train de prendre forme.