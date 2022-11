L’Acadie en vedette sur ICI TÉLÉ

La chaîne de Radio-Canada ICI TÉLÉ présente des émissions mettant en vedette le groupe Salebarbes et l’écrivaine Antonine Maillet.

Trois membres de Salebarbes, Georges Belliveau, Kevin McIntyre et Jean-François Breau, vont faire découvrir leur coin de pays respectif, en musique, à des artistes invités dans le cadre de trois émissions. Ces dernières seront toutes diffusées à 19 h (20 h HA).

Au pays de Georges, le 26 novembre

Salebarbes va recevoir la Québécoise Guylaine Tanguay et l’Acadien Menoncle Jason pour une fête musicale à Pré-d’en-Haut et à Memramcook, la patrie de Georges Belliveau, et pour un spectacle donné devant le public à Bouctouche.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un spectacle devant public a été enregistré au Pays de la Sagouine. Photo : Radio-Canada / Mathieu Couture

Georges Belliveau va présenter sa famille avec qui il chante depuis l’enfance. Sa mère, notamment, dirigeait une chorale. L’histoire est à l’origine d’un succès du groupe intitulé Good Lord.

Au pays de Kevin , le 3 décembre

Les auteurs-compositeurs-interprètes québécois Patrice Michaud et Marie-Pierre Arthur, cette dernière a des racines acadiennes, vont découvrir l’histoire de la famille McIntyre.

Les McIntyre, des immigrants d’Écosse, ont épousé des francophones en Acadie. Le père de Kevin, Ronald McIntyre, accueillera dans son camp les musiciens et leurs invités.

Au pays de Jean-François, le 10 décembre

Jean-François Breau accueillera les artistes québécois Fred Fortin et Antoine Gratton pour une série d’activités, dont un chant sur la plage inspiré du groupe 1755, une sortie en mer et une soirée sous la pleine lune sur la scène du Pays de la Sagouine avec les artistes acadiens Monique Poirier et Dominique Breau.

Les autres membres du groupe Salebarbes sont Jonathan et Éloi Painchaud.

Antonine Maillet : mes pensées flottantes

ICI TÉLÉ présentera aussi un entretien de l’animateur André Robitaille avec l’écrivaine acadienne Antonine Maillet, le 29 novembre à 21 h (22 h HA).

Écrivaine prolifique, Antonine Maillet a créé quelque 2000 personnages qui évoluent dans plus de 50 ouvrages littéraires qui ont fait sa renommée dans la Francophonie. Elle a notamment créé les personnages de la Sagouine et de Pélagie. Elle a remporté le prix Goncourt en 1979 pour son roman Pélagie-la-Charette.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  À 93 ans, Antonine Maillet se livre avec convivialité à l'animateur André Robitaille. Photo : Radio-Canada

L’entretien prendra la forme d’un échange convivial. Antonine Maillet, aujourd’hui âgée de 93 ans, a passé sa vie à raconter des histoires et à décortiquer le genre humain.

Il sera question de sa carrière et de son humanité. Plusieurs thèmes seront abordés, dont l’influence, la popularité, la langue, le féminisme, l’audace, l’exil, les critiques, l’amour, la solitude, l’inspiration, l’enfance, les regrets et les adieux. Elle partagera ses souvenirs d'une vie qui a marqué plusieurs générations.