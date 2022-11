Heather Morrison appuie l’idée de jours rémunérés en cas de maladie

La médecin hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard maintient l'objectif de supprimer à la fin de novembre la quarantaine obligatoire pour les personnes positives à la COVID-19. Son but est de changer le message de santé publique, pour aller vers une responsabilisation individuelle, celle de se vacciner, mais aussi de rester à la maison quand on est malade.

Ce changement de pied a mis de l'avant un autre enjeu, discuté actuellement à l'Assemblée législative : celui des jours de maladie rémunérés.

L'opposition officielle a déposé un projet de loi qui obligerait les employeurs à offrir 10 jours de congés de maladie rémunérés à tous les travailleurs de la province. À l’heure actuelle, la loi n’impose qu’un jour de congé de maladie rémunéré par année, et ce, seulement pour les travailleurs qui n’ont pas changé d’employeur pendant au moins cinq ans.

La députée des Verts, Trish Altass, a déposé un projet de loi relatif aux jours de congé de maladie rémunérés. Photo : Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édoaurd

La question fait débat. D'un côté, des travailleurs expliquent qu’il est difficile de rester à la maison quand on est malade parce que s’ils ne travaillent pas ils ne gagnent pas d’argent. De l'autre, les employeurs s'inquiètent. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante demande même aux députés insulaires de voter contre le projet de loi.

En entrevue à Radio-Canada, Heather Morrison, estime quant à elle que les employeurs devraient revoir leur politique en matière de maladie afin d'être favorable à l'exclusion des employés du lieu de travail quand ils sont malades.

« Alors on appuie les jours de congé. » — Une citation de Heather Morrison, médcin hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard

C'est quelque chose dont on parlait toujours, mais je sais que c'est maintenant de plus en plus important pour la santé et la sécurité [des employés] , ajoute-elle, en précisant avoir consience des difficultés que cela poserait aux employeurs.

La grippe : plus tôt, plus fort

Heather Morrison insiste sur le fait qu'il est important que les insulaires restent chez eux, quel que soit le virus : grippe, COVID-19 ou autres, parce que c'est vraiment les mêmes symptômes .

À l'île, la saison grippale commence cette année beaucoup plus tôt qu'habituellement, à l'image du reste du pays. Dans la province, 25 cas ont été détectés au 12 novembre, dont 17 dans la semaine du 6 au 12.

L'âge moyen des cas est de 10 ans, signe que les enfants sont particulièrement touchés. D'ailleurs, sur huit hospitalisations cette saison, la moitié concerne des personnes de 10 ans et moins.

Cette activité grippale plus précoce et plus virulente n'étonne pas Heather Morrison. On a vu la même sorte de chose en Australie et l'hémisphère sud.

Des statistiques modifiées

Afin de suivre la situation, la province publie chaque semaine des statistiques sur le virus de l'influenza. Les statistiques concernant la COVID-19, elles, ont été modifiées cette semaine. Finies les données par groupes d'âge ou celles détaillant le statut vaccinal des personnes malades ou hospitalisées. À la place, la santé publique calque les statistiques de la COVID-19  (Nouvelle fenêtre) sur celles de la grippe  (Nouvelle fenêtre) , avec des courbes et tableaux similaires, qui permettent de comparer les deux épidémies.

On a commencé à faire ça pour montrer qu'on fait une transition avec la COVID-19, que ça commence à être endémique , justifie Heather Morrison.

« C'est pour cette raison qu'on a mis comme la grippe, j'espère que ça va aider à regarder les deux en même temps. » — Une citation de Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard

Je ne pense pas que c'est le message qu'on veut dire, que la COVID-19 n'est pas grave , se défend Heather Morrison. Le message est que la COVID-19 est ici dans la communauté, mais c'est aussi la grippe et d'autres virus, poursuit-elle.

La COVID-19 a cependant fait 75 morts en moins d'un an, alors que la grippe tue moins de 10 insulaires chaque année en moyenne.

L'importance du Paxlovid

La médecin hygiéniste en chef rappelle que ce qui est similaire entre les deux maladies, ce sont les vaccins.

« Il y a des vaccins pour tout le monde, de 6 mois jusqu'à 100 ans. » — Une citation de Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard

Il y a toutefois une différence de taille : l'existence d'un traitement pour les personnes les plus à risque face au coronavirus, le Paxlovid. Il réduit le risque d'être à l'hôpital et aide à se rétablir plus rapidement , détaille Heather Morrison.

C'est pourquoi il est important, selon elle, que les personnes les plus à risque fassent un test de dépistage en cas de doute, afin de pouvoir bénéficier du médicament.