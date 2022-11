Crise à la Laurentienne : des décisions douteuses, selon la vérificatrice générale

Plongée dans une crise financière sans précédent pour un établissement d’enseignement public au Canada, l’Université Laurentienne, qui s’était placée à l’abri de ses créanciers, a supprimé, en avril 2021, 69 programmes, dont 28 en français.

Sept autres programmes avaient été éliminés par le Sénat de l’Université le mois précédent, mais en dehors des procédures liées à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

Dans son rapport d’enquête rendu public mardi, Bonnie Lysyk révèle que 932 étudiants de l’établissement — 7,5 % des étudiants de premier cycle et 3,7 % des étudiants de deuxième ou troisième cycle — ont subi les contrecoups de ces coupes.

Or, son enquête lui a permis d’apprendre que pour déterminer les programmes à supprimer, les administrateurs de l’établissement n’ont pas eu recours à un processus rigoureux qui documentait une évaluation des coûts, des revenus, des projections prospectives ou d’autres considérations, comme les valeurs fondamentales et la viabilité future de l’Université.

Selon le rapport, la cause principale du déclin financier de la Laurentienne entre 2010 et 2020 « était l’expansion et la modernisation mal planifiées et coûteuses de ses immobilisations ». Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Guidée par des conseillers externes, la Laurentienne a plutôt utilisé des données financières brutes pour créer et appliquer un seuil universel. Les programmes inférieurs au seuil ont été jugés non rentables pour l’Université et ont été éliminés , peut-on lire dans le rapport final.

Mme Lysyk signale que son bureau n’a pas eu accès à suffisamment de renseignements pour pouvoir interpréter la méthode employée pour en arriver audit seuil.

Les informations qu’elle a reçues la laissent conclure que les considérations employées reposaient sur des critères très étroits et qu’elles étaient peut-être erronées .

Des programmes phares ou rentables supprimés

Par exemple, les compressions ne tenaient pas compte de la capacité d’un programme d’obtenir des fonds de recherche futurs, de recruter des étudiants, de répondre aux besoins communautaires ou des priorités provinciales , écrit la vérificatrice générale dans son rapport.

Elle illustre ses propos en se servant du programme de sciences environnementales, qui a été supprimé alors que l’établissement l’avait pourtant présenté comme un point fort dans ses deux plus récents plans stratégiques.

Le programme de sage-femme, le seul de langue française en dehors du Québec, a également été supprimé, ce qui rendait impossible pour bien des étudiantes du programme de [poursuivre] leurs études si elles n’étaient pas en mesure d’étudier en anglais ou de déménager dans le Sud de l’Ontario pour étudier à l’Université McMaster à Hamilton ou à l’Université métropolitaine de Toronto , précise le rapport.

Et pourtant, selon les renseignements fournis par l’Université Laurentienne au gouvernement, le programme était en bonne santé financière, affichant des excédents variant entre 126 000 $ et 531 000 $ entre 2009 et 2021.

Lors de l’annonce des coupes, l’Université Laurentienne avait indiqué qu’elle voulait se concentrer sur les programmes les plus [populaires] afin d’harmoniser davantage ses ressources financières pour veiller à ce que les programmes restants soient adéquatement financés .

Mme Lysyk a aussi répété dans son rapport final que la Laurentienne n'avait pas à se placer sous la protection de la LACC , comme elle l'avait mentionné dans son rapport préliminaire, en avril dernier.

Salaire des hauts dirigeants

Selon le rapport, la Laurentienne aurait enfreint la loi provinciale sur les restrictions salariales visant les employés du secteur parapublic, indemnisant les cadres supérieurs de 389 000 $ de plus que ce que la loi permettait.

Mme Lysyk note aussi que le recrutement de cadres supérieurs manquait d’équité ou de justification .

Elle aurait aussi découvert que l'Université a payé des conseillers spéciaux sans justification, pour un moment total de 2,4 millions de dollars.

Plus de détails à venir