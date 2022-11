Un homme poursuit l’Office régional de la santé de Winnipeg après une chirurgie ratée

Un Manitobain poursuit l'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) parce qu'il dit avoir été victime de négligence de la part des médecins qui l'ont opéré au Centre des sciences de la santé. Entré au bloc opératoire pour une obstruction du conduit biliaire, Timothy Elke accuse le chirurgien d’avoir perforé ses intestins au cours de l’opération et maintient avoir vécu de nombreuses complications depuis.

Selon la requête déposée à la Cour du Banc du Roi le 8 novembre dernier, Timothy Elke est entré au Centre des sciences de la santé de Winnipeg (HSC) le 10 novembre 2020. Il est ressorti le jour même après l'intervention chirurgiale, avec la consigne de prévenir en cas de douleur ou de jaunisse post-opératoire.

Peu de temps après et souffrant de douleurs abdominales, l’homme originaire d’Amaranth, un village situé à 200 km de Winnipeg, s'est rendu à l'hôpital de Portage la Prairie où un examen de tomodensitométrie a révélé qu’il avait un trou possible dans son intestin.

Le patient affirme que la négligence des médecins du HSC a causé la perforation de l’intestin ou qu'elle y a contribué, et que cette négligence est aussi en cause dans son traitement tardif.

Aucune des allégations n’a été prouvée au tribunal, et aucune déclaration de la défense n’a été déposée jusqu'ici. CBC/Radio-Canada a contacté l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW), mais n’a pas reçu de réponse au moment de publier.

Une deuxième opération mal traitée

Les documents judiciaires indiquent que Timothy Elke a été conduit au Centre des sciences de la santé de toute urgence, où on lui a diagnostiqué une septicémie, une pancréatite et une possible infection dans l'abdomen. Il a reçu des antibiotiques, mais son état s’est détérioré au cours des jours suivants.

Selon la requête en justice, le cœur de Timothy Elke s’est arrêté pendant 10 minutes, le trou dans son intestin s’est agrandi et son poumon s’est partiellement affaissé. Il a également été intubé, car il ne pouvait pas respirer par lui-même.

Les médecins n’ont pas su reconnaître la gravité de l’infection et la traiter de manière appropriée , selon les documents judiciaires.

Des séquelles à vie

Trois semaines après la première intervention, Timothy Elke a subi une deuxième opération pour brancher son estomac à son intestin grêle et placer un tube sur une autre partie de ses intestins, là où se trouvaient plusieurs perforations.

Timothy Elke affirme qu'il aura des séquelles permanentes en raison de la négligence des médecins.

Les documents de la poursuite judiciaire décrivent des conséquences tant physiques que psychologues. Depuis deux ans, Timothy Elke a souffert d'insuffisance rénale, d'embolie pulmonaire et de problèmes de mobilité. Hospitalisé depuis novembre 2020, il aura également besoin d’une dialyse et de soins à temps plein pour le reste de sa vie.

