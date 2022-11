Plus de 110 personnes hospitalisées à Edmonton après une éclosion de shigellose

Services de santé Alberta (AHS) enregistrait mercredi 173 cas de shigellose et 115 personnes hospitalisées avec la maladie. Selon, AHS le premier cas confirmé de shigellose remonte au 17 août. Depuis, la majorité des cas confirmés ciblent la population défavorisée de la capitale albertaine.

La bactérie à l'origine du problème, shigella, peut se transmettre plus facilement dans les endroits insalubres, communs chez les personnes en situation d’itinérance ou vivant dans un camp. Une infection à cette bactérie cause une diarrhée infectieuse aiguë et peut être contractée au contact d’une surface contaminée, comme l’eau ou la nourriture.

Ça m’inquiète, car la population touchée [par les infections] n’a pas vraiment les ressources pour arrêter sa transmission , affirme la directrice générale du Centre de soins communautaires Radius, connu anciennement sous le nom du Centre de soins Boyle McCauley, Tricia Smith.

D'après Services de santé Alberta, la majorité des cas de shigellose sont liés à «à la population défavorisée» d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Kory Siegers

Elle dit craindre plus particulièrement les températures froides à venir. D’après Tricia Smith, celles-ci pourraient mener à une augmentation des cas d’infection, car les gens auront tendance à se regrouper dans des tentes ou des refuges pour se réchauffer.

Le potentiel pour que la maladie se transmette d’une personne à l’autre va augmenter , déclare-t-elle

Une situation « embarassante » pour Edmonton

Un urgentologue d’Edmonton, Louis Francescutti, souligne la gravité de cette infection pour une personne itinérante sans accès à une toilette, une salle de lavage ou à des antibiotiques.

Tu dois aller aux toilettes, six, sept fois à cause de ce qui peut être une diarrhée très explosive. De plus, si [l’infection] reste non traitée, [elle peut] affaiblir la muqueuse intestinale et laisser entrer la bactérie dans le sang et vous rendre très malade.

« Pour quelqu'un qui vit à la dure ou qui est en situation d’itinérance, c’est un désastre. » — Une citation de Louis Francescutti, urgentologue

Avoir plus d’une centaine de ces cas à Edmonton est embarrassant, pour être honnête , dit l'urgentologue.

Une infection « horrible »

Joshua Bell a lutté contre cette infection il y a quelques semaines. C'était tout simplement horrible , résume le résident du centre-ville d’Edmonton.

C’était hors de contrôle : vomissements et merde sans interruption. Ça m’a effrayé.

L’homme a failli se rendre à l’hôpital tant il se sentait déshydraté, mais s’est plutôt rendu dans une clinique sans rendez-vous pour obtenir des antibiotiques. Il dit s’être senti mieux après plusieurs jours.

Joshua Bell dit avoir vécu des symptômes liés à une infection à la bactérie Shigella il y a quelques semaines. Photo : Radio-Canada / Kory Siegers

Pendant cette période, il était presque impossible pour lui de maintenir une hygiène adéquate. Regardez autour de vous. Il n’y pas beaucoup d’eau fraîche à disposition, pas d’eau chaude ni de savon.

Une équipe médicale composée de professionnels de la santé et de travailleurs en services sociaux a patrouillé, le 8 novembre, des camps de la River Valley et des quartiers du centre-ville afin de fournir des soins aux personnes touchées par la shigellose et faire de la sensibilisation.

Avec les informations de Julia Wong