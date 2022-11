Le port du masque, une habitude à prendre, dit la santé publique

C'est la meilleure option qu'on a en ce moment, parce qu'il y a au moins trois virus qui circulent : la COVID, le virus respiratoire syncytial et également l'influenza. Quand trois virus circulent, le risque de contracter une infection est plus élevé et ça va amener de la pression sur le système de soins , explique le directeur de santé publique de la Côte-Nord, Richard Fachehoun.

Dans l'Est-du-Québec, peu de cas de grippe ont été détectés jusqu'à maintenant, mais ça ne veut pas dire que ça ne circule pas , insiste pour sa part son homologue du Bas-Saint-Laurent, Sylvain Leduc.

Dans le reste de la province, les virus respiratoires touchent beaucoup les enfants. Cette situation est aussi observée chez nous, mais dans une moindre mesure.

On remarque une augmentation des consultations pour des infections respiratoires, mais on est en mesure de faire face à la situation actuelle , affirme de son côté le directeur de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Yv Bonnier-Viger.

Même si la situation est assez stable pour l'instant dans l'Est, les citoyens sont quand même invités à mettre la main à la pâte pour freiner la propagation. Le lavage des mains, l'isolement en cas de fièvre, la vaccination et le port du masque sont les moyens les plus efficaces, rappelle le Dr Bonnier-Viger.

Quand on fait de la fièvre, qu'on a des symptômes, on reste à la maison le temps que ça se calme. Et quand la fièvre est tombée et qu'on se sent assez en forme pour faire ses activités, mais qu'on a encore des symptômes, on porte le masque , dit-il.

Le masque non obligatoire, mais recommandé

Mercredi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé que Québec recommande le port du masque pour tous dans les lieux publics achalandés, excepté dans les écoles et les garderies, où les enfants sont invités à le porter s'ils ont des symptômes comme la toux ou l'écoulement nasal.

M. Dubé a parlé du port du masque comme d'une responsabilité citoyenne , mais en raison de la levée de l'état d'urgence sanitaire, il était impossible pour le gouvernement d'adopter un décret pour l'imposer.

Le Dr Leduc précise toutefois que le port du masque est une habitude à prendre.

On va être pris tous les ans avec des virus comme ça , dit-il. On ne peut pas passer notre temps à mettre des législations. [...] Quand on le porte de façon généralisée, ça diminue beaucoup le nombre de personnes malades.

« Ce qu'on essaie d'inculquer, c'est que les gens portent le masque plus souvent, de façon volontaire. » — Une citation de Sylvain Leduc, directeur de santé publique du Bas-Saint-Laurent

On est rendu à une étape où chacun peut prendre la décision en fonction de ses risques personnels, des risques de son entourage, en fonction de sa contribution à préserver la capacité du système de soins , dit pour sa part le Dr Fachehoun.

Ainsi, à l'approche des Fêtes, les directeurs de santé publique comptent sur le bon sens des citoyens, sans quoi la saison hivernale va être longue .

Avec la collaboration d'Éric Gagnon, de Zoé Bellehumeur et de Kim Bergeron