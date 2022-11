Retour à la normale pour l’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing

L’Hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing a indiqué mercredi soir que le courant a été rétabli à l’établissement, après une panne de plus de 24 heures.

L’établissement indique que le problème a été résolu par des équipes dépêchées sur place.

Nous remercions tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour rétablir le courant à l'hôpital et nous remercions également tous nos partenaires et la communauté pour leur patience et leur soutien continu , indique-t-on dans un communiqué.

La panne généralisée avait mené l'établissement à déclarer un code gris, qui signale la perte ou la défaillance d'une infrastructure.

Certains services avaient été interrompus en raison d’une alimentation électrique limitée à l’aide d’une génératrice.

Des services ambulatoires tels que la chimiothérapie et la dialyse avaient toutefois été maintenus.