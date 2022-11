Une experte dénonce les bateaux qui s’approchent trop près des baleines

Elizabeth Zwamborn, doctorante à l’Université Dalhousie, qui étudie les globicéphales au large du Cap Breton depuis près de dix ans, dit avoir vu certains exploitants de bateaux de plaisance et de drones s’approcher trop près de ces mammifères.

« Il y a des opérateurs d’observation des baleines qui se soucient de leur sort, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont là pour faire des affaires. » — Une citation de Elizabeth Zwamborn, doctorante à l’université Dalhousie.

Cette proximité augmente le risque que les baleines soient blessées ou tuées par des coups d’hélice. Les recherches montrent également que le bruit des moteurs des bateaux et des drones peut les faire fuir et amener les femelles allaitantes à moins nourrir leurs baleineaux.

Elle voudrait qu'il y ait plus de programmes d’éducation, mais aussi que les lois soient davantage d’appliquer.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Selon la réglementation établie en 2018, les bateaux sont censés rester à au moins 100 mètres des baleines et autres mammifères marins. Photo : Capture d'écran - Gouvernement du Canada

Elizabeth Zwamborn voyage régulièrement a bord de bateau de croisière pour observer les baleines et étudier les quelque 2 500 globicéphales qui visitent le Cap-Breton chaque année.

Nous avons vu beaucoup de perturbations , constate l'experte. Beaucoup de harcèlement inutile des baleines.

La passionnée des baleines croit que l'observation de ces mammifères a le potentiel d’être très instructive et très informative , mais elle croit aussi que ce privilège vient avec des responsabilités.

Nous devons penser à la perturbation que nous causons aux créatures et trouver un équilibre.

Elle remarque que la loi semble davantage appliquée sur la côte ouest à en croire quelques amendes très médiatisées.

Peu de plaintes sur la côte est

En 2021, un guide touristique d’observation des baleines en Colombie-Britannique a été condamné à une amende de 10 000 dollars pour s’être approché trop près d'un épaulard.

Plus tôt cette année, un homme de Prince Rupert, en Colombie-Britannique, a été condamné à une amende de 12 000 dollars pour avoir nagé avec des orques.

Des trois groupes distincts d'épaulards présents dans les eaux de la Colombie-Britannique, les épaulards résidents du sud et du nord sont ceux qui se nourrissent exclusivement de poisson. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Dans le cas de l’opérateur d’observation des baleines, ce sont d’autres opérateurs et des touristes qui ont témoigné au tribunal qu’il avait enfreint les règles.

Le ministère des Pêches et des Océans ( MPO ) affirme n’avoir reçu que trois plaintes au cours des trois dernières années concernant des personnes s’approchant des baleines dans les eaux du Cap Breton, aucune n’a donné lieu à une inculpation.

Elizabeth Zwamborn dit qu’elle s’est plainte au MPO à de nombreuses reprises, mais qu’il ne semble pas y avoir d’intérêt pour l’application de la loi ici.

Gen Millar Lapointe, agent principal de conformité du MPO, précise que les règles sont appliquées partout, mais que les régions de l’Atlantique et du Pacifique ne peuvent être comparées.

Il y a une unité spécialisée dans la protection des baleines sur la côte ouest, donc le niveau d’effort est différent, à cause des épaulards emblématiques , a-t-elle dit.

Les agents de la côte est prennent les plaintes au sérieux et s’efforcent d’assurer la sécurité des baleines et des personnes,ajoute Mme Millar Lapointe, mais ils ont besoin que le public leur fournisse des informations sur les perturbations et le harcèlement ou sur les baleines blessées ou empêtrées.

Notre paysage océanique ici sur la côte est est assez vaste et bien que nous effectuions ces patrouilles régulières, nous avons besoin d’aide , dit -elle. Nous avons besoin de l’aide du public.

Gen Millar Lapointe avise que les gens devraient appeler un bureau local du MPO ou signaler un problème de façon anonyme par l’entremise d’Échec au crime Nouvelle-Écosse au 1-800-222-TIPS (8477), ou en ligne à www.crimestoppers.ns.ca  (Nouvelle fenêtre) .