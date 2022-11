Après le derecho, Hydro Ottawa envisage l’enfouissement de plus de lignes électriques

Le rapport de l'entreprise de services publics rappelle l'impact de la tempête de vent dévastatrice qui a détruit plus de 500 poteaux électriques et privé des milliers de clients d'électricité pendant plusieurs jours.

Hydro Ottawa a mentionné qu'elle revoyait son programme d'immobilisations et son évaluation des risques climatiques afin d'améliorer sa réponse à l'avenir.

Par le passé, l'entreprise a mis en garde contre les coûts liés à l'enfouissement des lignes électriques, mais le rapport indique que l'enfouissement des lignes à des endroits stratégiques pourrait permettre d'éviter certaines perturbations plus importantes.

C'est coûteux, mais nous nous attendons à ce que ces tempêtes deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. On souhaite que ce ne soit pas des derechos, mais c'est notre travail de nous y préparer , a affirmé le président et chef de la direction d'Hydro Ottawa, Bryce Conrad.

Une opération de nettoyage à Ottawa, après la tempête du 21 mai (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Il a indiqué que les lignes pourraient être enfouies le long de corridors nord-sud comme l'avenue Woodroffe, le chemin Merivale ou le chemin Greenbank afin que le courant puisse être réacheminé en cas de nouvelle panne généralisée. Ces trois endroits ont tous été endommagés par la tornade de 2018 et la puissante tempête de vent de mai dernier.

L'enfouissement des lignes à travers la ville n'aurait aucun sens étant donné le coût, a ajouté M. Conrad. Hydro Ottawa a déjà estimé que l'entretien des lignes souterraines coûte 11 fois plus cher que les fils aériens, et que l'enfouissement de toutes les lignes sur son territoire prendrait 90 ans et coûterait 10 milliards de dollars.

Le fait que l'infrastructure soit enfouie ne signifie pas qu'elle est parfaite ou protégée , a précisé le président et chef de la direction d'Hydro Ottawa.

La perspective d'enterrer les lignes sera examinée au cas par cas, lorsque la Ville effectuera d'autres travaux routiers, a poursuivi Bryce Conrad. D'autres efforts pour protéger l'infrastructure, comme l'utilisation de poteaux en matériaux composites le long de certains corridors, seront utiles.

Essayer de se protéger contre des vents de 190 km/h entraînerait une facture nettement trop élevée, a-t-il ajouté.

Nous ne construisons pas pour faire face au prochain derecho. Nous construisons pour faire face aux prochains phénomènes météorologiques violents, qui peuvent aller jusqu'à des vents de 135-145 [km/h].

M. Conrad a mentionné qu'il constatait les effets réels des changements climatiques dans la zone de service, avec des phénomènes météorologiques plus violents.

Des équipes d'Hydro Ottawa étaient en poste 24 heures sur 24 afin de restaurer l'électricité lors du dernier Derecho, selon l'entreprise (archives). Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Un derecho moins cher que prévu

Selon le rapport d’Hydro Ottawa, le coût estimé du rétablissement après le derecho est maintenant de 23,8 millions $, ce qui est inférieur au montant estimé à 30 millions $ paru dans une note de la Ville publiée au mois de septembre.

M. Conrad estime que cela aura un impact sur les résultats de l'entreprise municipale et réduira le montant versé à la Ville, à moins que la province ne donne suite à la promesse de financement du rétablissement.

Dans une entrevue accordée à CBC lundi, le ministre des Finances de l'Ontario, Peter Bethanfalvy, a affirmé que les discussions sur le financement étaient toujours en cours.

La tempête de vent elle-même a mis 15 minutes à ravager l'infrastructure d'Hydro Ottawa, mais il a fallu plusieurs jours pour en comprendre l'ampleur. Bryce Conrad a indiqué que son rapport initial faisait état de 225 poteaux à réparer, mais qu'il est finalement passé à 540.

Bien que le courant ait été rétabli dans les 48 heures pour plus de la moitié des clients d'Hydro Ottawa, certains ont dû attendre des semaines. M. Conrad a souligné une réussite de l'intervention : l'absence d'accidents du travail parmi les équipes qui ont travaillé de longues heures pour rétablir le courant.

Un arbre brisé par les orages violents à Ottawa, le 21 mai (archives). Photo : Radio-Canada / Benjamin Vachet

Mise à jour de la carte des pannes à venir

Le thème principal du rapport concernant l'amélioration de la communication et de la planification se concentre sur la nécessité de se préparer à des interruptions de service plus importantes et plus durables. Ce processus implique d'examiner les services publics qui font régulièrement face à des phénomènes météorologiques violents comme les ouragans .

M. Conrad a indiqué qu'Hydro Ottawa lancera un système de messages textes permettant aux clients de signaler les pannes et de recevoir des mises à jour.

Plusieurs câbles électriques étaient tombés lors du passage de la tempête à Ottawa (archives). Photo : Hydro Ottawa

Il a ajouté que la défaillance de la carte des pannes pendant le derecho sera également abordée. Il a ajouté qu'une nouvelle carte améliorée des pannes est en cours de préparation afin de fournir des renseignements utiles aux clients et à l'équipe des opérations stratégiques lors d'un événement de grande envergure.

Le système de diffusion d'urgence de la Ville aurait pu être utilisé plus efficacement lors de l'intervention en mai dernier, a-t-il ajouté.