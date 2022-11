La Semaine des entrepreneurs s’invite en Abitibi-Témiscamingue

Elle a assisté mercredi à la conférence offerte par la photographe-portraitiste, Charlène Gilbert, qui gère sa propre entreprise depuis cinq ans.

Quand on veut, on peut. Rien n’est impossible. Il faut savoir suivre notre cœur afin de trouver l’emploi qui nous convient , soutient l’étudiante de 37 ans.

Johanie Langevin (à gauche) a trouvé la conférence très inspirante. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Si elle étudie en insertion sociale, l’ancienne caissière, vendeuse et aide-cuisinière juge la formation utile parce qu’elle lui permet d’élargir ses horizons.

Je voulais en apprendre le plus possible sur le développement d’une entreprise, ajoute Johanie Langevin. Je m’intéresse à plusieurs domaines, car même à 37 ans, nous pouvons nous questionner sur nos choix de carrière.

Des mots qui concordent avec les objectifs poursuivis par l’entrepreneure Charlène Gilbert, elle-même une ancienne étudiante de l’école des adultes d’Amos. Elle voulait notamment montrer à son auditoire qu’il n’existe aucun parcours unique pour découvrir sa vocation.

C’est très plaisant de revenir ici, car cela me rappelle dans quel état d’esprit j’étais [à l’époque de mes études]. J’avais plein de rêves, lesquels ont fini par se réaliser , mentionne celle qui espère avoir motivé les participants réunis.

La photographe-portraitiste Charlène Gilbert gère Concept Gilbert, sa propre entreprise depuis cinq ans. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Je voulais leur montrer qu’il est possible de diversifier son champ d’expertise pour avoir une entreprise. On n’est pas toujours dans les souliers de l’expert, à vouloir se rendre à la maîtrise ou au doctorat [...] On peut décider d’être entrepreneur, salarié… je veux qu’ils puissent suivre leurs tripes et leurs rêves , insiste-t-elle.

À plus court terme, Johanie Langevin laisse entendre que la conférence l’aidera dans le cadre de projets d’entrepreneuriat auquel elle participe dans ses cours.

Avec notre classe, nous fabriquons des reines de Noël avec des bûches ainsi que des bonhommes de neige avec des rondelles de bois. Nous allons participer au Marché de Noël , conclut Johanie Langevin.

La Semaine des entrepreneurs à l’école, lancée en 2017 par l’organisme OSEntreprendre, met en contact des jeunes du primaire à l’université avec des entrepreneurs.