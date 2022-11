Les Remparts remportent le duel au sommet contre le Phoenix de Sherbrooke

Un but de Pierre-Olivier Roy, préparé par Théo Rochette sur une descente à deux contre un, a permis aux Remparts de briser une égalité de 4-4 avec 8:14 à jouer en troisième période.

Avec cette victoire, les Remparts demeurent invaincus en 12 matchs à domicile cette saison et portent à 13 leur séquence victorieuse.

Ça fait du bien , a soufflé l’auteur du but gagnant. L’an dernier, les matchs serrés, c’était notre point faible avant les Fêtes. On trouvait toujours une manière de perdre, tandis que là, on trouve une manière de gagner.

Rien n’indiquait toutefois, après 30 minutes, que les 8290 spectateurs seraient assis sur le bout de leur sièges, devant un duel aussi serré en fin de rencontre.

Les locaux ont profité de filets de Nathan Gaucher, Théo Rochette, Charle Truchon et Kassim Gaudet pour prendre les commandes et ainsi chasser le gardien partant du Phoenix, Jakob Robillard, de la rencontre.

Les Remparts ont semblé se contenter de cette avance et le Phoenix n’a pas baissé les bras. Il est revenu avec trois buts, sans toutefois réussir à profiter de son impulsion pour passer devant, malgré de bonnes chances de marquer.

Patrick Roy s'est dit satisfait de la performance de son équipe, mais il aurait aimé voir ses joueurs éviter les revirements et surtout, empêcher le relâchement.

On est vraiment bien sorti. Mais lorsqu’on a mis ça 4-1, on a vraiment enlevé le pied de la pédale et contre une équipe comme celle-là, on ne peut pas faire ça.

Le jeu clé : un but refusé aux Remparts

Cette remontée n’aurait pas dû se mettre en branle, estime l’entraîneur des Remparts qui avait encore en tête le but refusé à Charles Savoie en milieu de 2e période.

Ce dernier croyait avoir donné une avance de 5-2 aux siens, mais l’officiel a jugé que Nathan Gaucher avait gêné le travail du gardien adverse.

Non seulement il a refusé le but, mais il a décerné une pénalité à l’attaquant des Remparts. Quelques secondes plus tard, le gardien William Rousseau était battu d’un tir précis d’Anthony Munroe-Boucher et l'écart n'était plus que d'un but.

Pour moi, ç’aurait dû être 5-2 après la deuxième, mais là, oups! C’est 4 à 3 , rappelait Patrick Roy.

« On aurait pu rentrer dans le vestiaire avec la tête entre les deux jambes, mais je n'ai pas senti qu’on était en panique. On a trouvé une façon de gagner et ça, ça en dit long sur notre équipe. » — Une citation de Patrick Roy, entraîneur-chef, Remparts de Québec

Le Phoenix, pas si loin

De son côté, l’entraîneur du Phoenix, Stéphane Julien, ne pouvait que constater les dommages du difficile début de match qu'a connu son équipe.

Toujours deuxième au classement général, Sherbrooke encaisse une quatrième défaite en cinq parties.

On a commencé en retard, c’est une tendance qu’on a depuis les cinq derniers matchs. C’est dommage, parce que si on avait commencé d'une meilleure façon, je ne dis pas qu’on aurait gagné, mais on aurait eu une meilleure chance de prendre les devants.

Julien a tout de même la preuve que son équipe peut rivaliser avec les Remparts.

« Est-ce qu’on est loin de Québec? Pas si loin que ça, mais c’est une équipe dont le punch offensif fait la différence versus le nôtre. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef, Phoenix de Sherbrooke

Les deux équipes se reverront dimanche à Sherbrooke, mais juste avant, les Remparts se rendront à Rimouski pour y affronter l’Océanic vendredi.