Ubisoft et Riot Games s’unissent pour combattre la toxicité dans les messageries

L’intelligence artificielle (IA) pourrait permettre d’enrayer le harcèlement et l’intimidation qui nuisent à l’expérience du jeu vidéo en ligne, en particulier dans les boîtes de messagerie. C’est du moins le pari que se sont lancés les éditeurs Ubisoft et Riot Games, qui ont annoncé mercredi un partenariat visant à créer des environnements vidéoludiques plus conviviaux.

Intitulé Zero Harm in Comms, le projet de recherche implique d’abord la création d’une base de données recueillant des informations sur plusieurs milliers de parties compétitives en ligne. Ces renseignements serviraient ensuite à créer un outil de modération généré par l’IA qui détecterait des comportements toxiques.

Habituellement, les interactions néfastes sont repérées à l’aide de technologies identifiant certains mots problématiques, orthographiés de différentes manières, a expliqué en entrevue à The Verge le directeur exécutif du laboratoire de prototypage Ubisoft La Forge, Yves Jacquier.

L’initiative Zero Harm in Comms est plus ambitieuse, puisqu’elle prévoit d'utiliser le traitement automatique des langues naturelles. Ce procédé favorise une compréhension plus large du sens des phrases dans les messageries – en tenant compte de leur contexte, par exemple – a ajouté M. Jacquier.

Dans un communiqué conjoint publié mercredi, Ubisoft admet que le problème des messages nuisibles est particulièrement difficile à résoudre , et dit espérer que d’autres membres de l’industrie se joindront au projet.