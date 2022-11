« Le boss », le plus grand et redoutable grizzli de Banff, a été photographié de nouveau

En Alberta, il est surnommé « le boss » en raison de sa carrure imposante, de son poids estimé entre 295 kg et 317 kg, de ses oreilles distinctives et de son statut de grizzli le plus dominant du parc national Banff. La semaine dernière, l'ours n° 122 a été photographié par Jason Leo Bantle, qui a croisé son chemin de façon fortuite.

C’est par un matin très enneigé, le week-end dernier, que Jason Leo Bantle peut immortaliser le moment. Alors qu’il se déplace entre Banff et Lake Louise, le photographe, qui se dirige alors vers la région de Jasper, remarque des sentiers fraîchement frayés sur une route.

Curieux, il sort de son véhicule et suit les pistes à reculons. Il tombe alors sur un endroit creusé, qui a visiblement servi de refuge nocturne à un gros animal, mais sans autre indice.

Il remonte dans son véhicule et commence à rouler vers Lake Louise quand quelque chose attire son attention : un ours creuse sous une bûche en faisant voler des mottes de terre derrière lui, alors qu’au loin, de la neige scintille.

Il a juste relevé la tête et j'ai pu obtenir quelques clichés , se réjouit le photographe.

Jason Leo Bantle reconnaît bien la bête, dont la réputation est légendaire. L'ours n° 122, qui contrôlerait à lui seul un domaine vital de plus de 2500 kilomètres carrés, a survécu à une collision avec un train, et a tué et mangé certains de ses concurrents. Même après l’incident du train, il a continué à emprunter les rails pour aller chercher de la nourriture.

Ne voulant pas se contenter des seuls clichés instantanés et sachant qu'il n'arriverait pas à Jasper à temps, le photographe décide de monter la garde. Il installe alors son appareil doté d’un objectif de 960 millimètres sur un trépied en espérant que l’ours passera par là plus tard.

Sa patience est payante, puisque, l’énorme bête traverse la prairie au coucher du soleil. C'était surréaliste , confie Jason Leo Bantle, qui vit dans la vallée de la Bow. C'est un si bel ours.

La nécessité de conserver son habitat

La directrice de la conservation de l'Alberta Wilderness Association, Carolyn Campbell, estime que des photos comme celles prises par Jason Leo Bantle rappellent à la population albertaine la nécessité de conserver l'habitat du grizzli.

Quel privilège de pouvoir voir des photos d'un si magnifique grizzli! C'est un gros vieux mâle qui a une histoire de vie incroyable , souligne-t-elle. C'est merveilleux qu'il ait pu vivre aussi longtemps et que nous ayons des photographes professionnels qui peuvent nous aider à apprendre et à aimer ces ours autour de nous.

Carolyn Campbell appelle par ailleurs le public à garder une distance respectueuse avec les ours et à ne pas laisser négligemment de la nourriture en vue, afin de réduire les conflits potentiels.

Selon des résultats de tests génétiques, le boss est le géniteur de la majorité des oursons de la vallée de la Bow. Photo : Fournie par Jason Leo Bantle

Un combat de titans

En 2020, un photographe de Canmore, John E. Marriott, a immortalisé une bataille féroce du boss avec un rival, l'ours mâle n° 136, surnommé Split Lip en raison de sa bouche déformée, et qui est également connu pour avoir mangé d'autres ours à plusieurs reprises. Leur affrontement épique a été capturé par l'objectif de John E. Marriott, qui l'a surnommé la bataille des titans .

La lutte pour la domination fait partie de la vie des plus gros grizzlis des Rocheuses canadiennes, notamment parce que leurs espaces vitaux se chevauchent, comme l'explique David Laskin, spécialiste de la coexistence de faune de Parcs Canada.

Les grizzlis mâles dominants se distinguent par leur accès aux principales zones d'alimentation et aux possibilités d'accouplements prioritaires. Sur ce dernier point, le boss est bien connu des ourses de la vallée de la Bow. Nous avons des résultats d' ADN qui montrent qu'[il] a engendré la majorité des oursons de la population de la [vallée] , indique David Laskin.

Un vieux grizzli

On estime par ailleurs que « le boss » a plus de 20 ans, grâce à un examen dentaire datant de 2013. Dans la nature, la durée de vie d'un grizzli mâle se situe entre 20 ans et 25 ans. Cependant, M. Laskin dit que plusieurs facteurs contribuent à la durée de vie d'un ours, comme la quantité de ressources disponibles et la recherche de nourriture sans stress.

Comme Carolyn Campbell, David Laskin appelle lui aussi les personnes en visite au parc national Banff à la vigilance, car même si la plupart des femelles entrent en hibernation entre le mois d'octobre et la mi-novembre, les plus grands mâles continuent à se nourrir durant cette période de l'année, souvent jusqu'en janvier, tant que de la nourriture est disponible.

Quelle que soit la période de l'année, lorsqu'on est dans le parc, il faut toujours s'attendre à rencontrer des animaux sauvages, dont des ours , rappelle-t-il.

Avec les informations de Joel Dryden et Jonathon Sharp