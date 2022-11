Un Britanno-Colombien est accusé d’avoir menacé de mort une présentatrice de CNN

Un homme de Surrey, en Colombie-Britannique, est accusé d'avoir menacé la présentatrice de CNN Erin Burnett et sa famille, qui vivent à New York, par l'entremise des médias sociaux. Il doit comparaître en cour provinciale vendredi.

Nicholas Ryan Hedgecoe Sullivan, 38 ans, fait face à cinq chefs d'accusation pour avoir proféré des menaces de mort contre Erin Burnett, sa famille et des employés de CNN, sur les plateformes en ligne Twitter et YouTube.

Les accusations, qui couvrent une période allant de mai 2021 à juin 2022, sont portées à la suite d'une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de la police de New York et du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis.

Selon la GRC de Surrey, le fait que certains comportements soient communément acceptés en ligne ne constitue pas un bouclier contre les poursuites.

Certaines personnes peuvent penser que lorsqu'elles sont sur des plateformes de médias sociaux, elles sont anonymes et que si elles sont impliquées dans ce type de comportement où elles profèrent des menaces de mort envers quelqu'un, il n'y aura pas de conséquence , explique l’agente Sarbjit Sangha, porte-parole de la GRC de Surrey.

Comme vous pouvez le voir dans cette enquête, il y a de graves conséquences lorsque vous êtes impliqué dans la publication de menaces visant à nuire gravement à quelqu'un, peu importe où cette personne vit et où vous vivez , a-t-elle ajouté.

« Lorsque vous allez sur un site de médias sociaux et que vous menacez la vie de quelqu'un [...] cela est pris très au sérieux, c'est une infraction pénale. » — Une citation de Sarbjit Sangha, porte-parole, GRC de Surrey

Les accusations ont été portées la semaine dernière. Les plateformes YouTube et Twitter ont toutes deux suspendu les comptes gérés par Nicholas Sullivan.

Je ne suis pas une menace crédible

Selon des documents obtenus par CBC /Radio-Canada le mois dernier, Nicholas Sullivan croyait en quelque sorte être protégé en raison de la nature omniprésente des abus sur Internet.

Je fulmine comme tout le monde. Je ne suis pas une menace crédible , aurait-il déclaré aux enquêteurs. Je ne sais pas si je peux être accusé pour avoir pesté sur Internet comme tout le monde.

D’après un mandat de perquisition, la GRC a reçu pour la première fois une plainte le concernant au mois de mai 2021, initiée par un courriel de l’entreprise Google envoyé à Interpol.

Les plateformes YouTube et Twitter ont toutes deux suspendu les comptes gérés par l'accusé. Photo : Twitter

La police est retournée dans l'appartement de l'homme au mois de mars 2022, après que le FBI a contacté la GRC pour signaler un utilisateur de YouTube qui menaçait de commettre un meurtre de masse au siège de CNN à New York.

À la fin du mois de juin, la police de New York a contacté la GRC après avoir reçu une plainte de John Teehan, directeur de la protection des cadres et des événements spéciaux pour Warner Brothers Discovery, la société propriétaire de CNN.

John Teehan affirme qu’Erin Burnett avait fait l'objet de multiples menaces provenant d'une poignée de comptes Twitter qui semblaient tous être gérés par le même utilisateur.

Selon les documents judiciaires, la GRC croit que Nicholas Sullivan souffre d'une possible lésion cérébrale et de problèmes de santé mentale , mais la police a déterminé qu'il ne répondait pas aux critères d'inculpation en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Aucune de ces allégations n'a été prouvée en cour.

D'après les informations de Jason Proctor