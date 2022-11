La directrice générale de l’Orchestre symphonique quittera ses fonctions

Christine Boily laisse son poste après 11 ans et demi à la direction générale de l’organisation.

Elle dit terminer ce mandat avec le sentiment du devoir accompli. C’est de quitter avec un orchestre en pleine santé, c’est sûr que c’est ce qui me satisfait le plus , a-t-elle exprimé, lorsque questionnée sur sa plus grande fierté au sein de l’organisation.

Différents changements ont eu lieu pendant ses années en poste. Le chef Clément Jacques, directeur artistique de l’orchestre, a tiré sa révérence en 2016.

L’équipe, le CA, le directeur artistique, c’est un beau mandat qu’on a eu aussi de remplacer, au départ de M. Clément, qui était là depuis le tout début. Alors tout va bien, c’est une grande fierté de passer le dossier à quelqu’un d’autre , a-t-elle poursuivi.

En mai dernier, le chef et directeur musical Jean-Michel Malouf a signé une prolongation de contrat de trois ans.

Avec les informations de Julie Larouche