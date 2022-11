L’usine Deliwok rachetée pour produire la mayonnaise Fabricca

Le bâtiment de 25 000 pieds carrés est situé dans le parc industriel de Chicoutimi.

Les acheteurs comptent développer davantage les produits de la marque Fabricca et offrir des services de co-emballage. Ils ont été séduits par les installations qui devraient leur permettre de mettre en marché de nouveaux produits alimentaires.

Le groupe comprend les actionnaires de Fabricca, soit Éric Larouche, Carl Huth et Raphaël Girard, Lino Cimaglia, de l’entreprise de transformation de légumes Livabec, le chef Stefano Faita, qui a développé une vaste gamme de produits cuisinés, ainsi que Steeve Keegan, originaire du Saguenay.

Le chef Stefano Faita a développé une vaste gamme de produits cuisinés. Photo : Avec l'autorisation de Pusateri's

L’objectif de cette acquisition est de consolider et augmenter la présence de produits québécois de grande qualité sur les tablettes des épiceries au Québec et au Canada , a fait savoir Éric Larouche par voie de communiqué.

L’entreprise Deliwok, connue pour ses mets asiatiques, avait récemment fait faillite. Elle avait reçu une aide financière de Développement économique Canada de 1,15 M$ en juin 2019 puis une subvention de 2,3 M$ d’Investissement Québec en décembre 2020.

30 000 pots par quart de travail

Initialement, l’usine servira à fabriquer la ligne de sauces de Fabricca, dont la mayonnaise qui était d’abord commercialisée sous le nom du restaurant Rouge Burger Bar (RBB). La marque de commerce a été uniformisée pour viser d'autres marchés.

À Saguenay, on avait une installation temporaire. Initialement on devait se construire. On était en plans pour construire une usine d’environ 12 500 pieds carrés puis quand l’opportunité de Deliwok s’est présentée, bien ça pouvait permettre à Aliments Fabbrica d’installer sa ligne, a expliqué Carl Huth en entrevue mercredi soir. La COVID a évidemment retardé les plans de construction, mais toute notre chaîne de montage est prête et va être installée dans les anciens locaux de Deliwok. D’ici le 15 décembre, on va avoir une ligne 4.0 qui va être capable de produire tout près de 30 00 pots de mayonnaise sur un quart de travail.

Une quinzaine d’employés devraient y travailler plutôt qu’une quarantaine à l’époque de Deliwok.

Au tout début du projet, la mayonnaise était fabriquée à l’incubateur agroalimentaire LAFIB à Alma. Elle était produite à Saguenay depuis environ six mois.

Peut-être du gelato ou encore des rouleaux

La marque Fabricca comprend aussi du gelato. Toutefois, le comptoir de vente, situé aussi à l’hôtel Chicoutimi, est actuellement fermé, en raison des contrecoups la COVID-19.

Selon Carl Huth, la taille de l’usine acquise pourrait permettre d’y produire cette crème glacée italienne.

Il y a une grande demande pour le gelato à l’extérieur de nos comptoirs, donc c’est sûr que d’acheter une usine agroalimentaire comme ça, ça nous donne l’opportunité peut-être de déplacer nos équipements puis pouvoir aussi ouvrir le marché pour nos gelatos et sorbets. Il n’y a rien d’arrêté là-dessus. Deliwok a 24 000 pieds carrés, c’est une usine fédérale, c’est unique au Québec. Ça ouvre la porte à beaucoup d’opportunités, puis peut-être même à d’autres en région qui cherchent des locaux. Je ne pense pas qu’à court terme on occupe 24 000 pieds carrés , a-t-il enchaîné.

Du gelato Photo : iStock / AlessandroZocc

Finalement, les nouveaux acquéreurs étudieront la possibilité de continuer à fabriquer des rouleaux impériaux.

C’est sûr que la ligne de rouleaux impériaux, c’est une ligne unique au Canada qui est capable de produire plus de 60 000 rouleaux impériaux par jour. Nous, étant dans les sauces et mayonnaises, on dessert déjà beaucoup de chaînes de restaurants asiatiques, donc on y va jeter un oeil, c’est certain , a indiqué Carl Huth.

Avec les informations de Michel Gaudreau