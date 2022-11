Des citoyens préoccupés par la pollution de l’Usine Arvida se réunissent

Près d’une quarantaine de résidents d’Arvida et d’ailleurs à Saguenay ont participé à une réunion mercredi soir dans le sous-sol de l’église Sainte-Thérèse. Ils ont discuté de leurs inquiétudes liées au rejet dans l’air de contaminants par Rio Tinto.

Il y a quelques semaines, Radio-Canada dévoilait que l’Usine Arvida était l’aluminerie la plus polluante au Canada. En raison de ses cuves précuites, elle rejette notamment dans l’air jusqu’à 25 fois plus de particules fines qu’une aluminerie à la technologie AP60. Rio Tinto peut continuer de les utiliser jusqu’au 31 décembre 2025 même si elles sont très polluantes. Le permis de la compagnie a été renouvelé en 2013, 2015 et 2018.

La rencontre de mercredi a été organisée par le chef du parti municipal Unissons Saguenay, Claude Côté. Celui-ci habite dans le quartier Sainte-Thérèse. C’est d’ailleurs à titre de citoyen qu’il a décidé d’agir.

On voyait que depuis plusieurs années, il y avait une volonté de fermer les cuves précuites, mais ça n’a pas été fait. Ça a été prolongé à plusieurs reprises et là on s’est dit que c’était peut-être l’occasion de dire que c’est assez, qu’il faut aller vers des technologies plus propres , a-t-il fait valoir.

Tout autour du Complexe Jonquière, des maisons ont été installées pour les travailleurs qui œuvraient à l'aluminerie lors de sa construction. Photo : Radio-Canada

Il a voulu réunir d’autres résidents du secteur pour leur permettre de discuter des enjeux et de leurs préoccupations. Claude Côté voulait les entendre afin de déterminer quelles solutions pourraient être mises en place pour que Rio Tinto modifie ses façons de faire. Il a évoqué la possibilité de créer éventuellement un comité citoyen ou d’aller de l’avant avec un recours collectif. Il a toutefois précisé que la rencontre était un premier pas et non pas une finalité.

Déjà, le fait de se rencontrer, pour nous, c’est déjà une étape importante et c’est ce qui va nous permettre de voir ce que les gens ont envie de faire.

Des citoyens concernés

Les gens qui se sont réunis ont tous raconté leur histoire par rapport à l’usine et à Arvida. Certains, nés dans le secteur, ont rappelé à quel point les poussières étaient encore plus visibles à une autre époque. Tous reconnaissent que Rio Tinto a amélioré ses façons de faire, mais pas suffisamment pour que la situation soit aujourd’hui acceptable, selon eux.

À un moment donné, il faut être des citoyens responsables et voir ce qu’on peut faire en groupe pour se tenir, les gens d’Arvida. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui ne sont pas ici ce soir , a dit Mélanie Minier.

C'est à titre de citoyen que Claude Côté a organisé la rencontre. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Les citoyens se sont notamment montrés inquiets pour leur santé.

On veut savoir s’il y a des choses qu’on peut faire pour arrêter ça. Les usines qui polluent vraiment beaucoup, c’est préoccupant et c’est à côté de chez nous alors on veut savoir ce qui se passe , a mentionné Amélie Potvin avant le début de la rencontre.

Certains réclament une caractérisation des sols, comme ont demandé les conseillers municipaux Jean-Marc Crevier et Jimmy Bouchard, pour mieux connaître l'ampleur de la situation dans leur quartier. Ils redoutent une contamination beaucoup plus importante.

Plusieurs des personnes présentes se sont rendues aux séances d’information organisées par Rio Tinto la semaine dernière. La majorité d’entre elles se sont montrées déçues par ce qu’elles y ont entendu, déplorant que seuls des employés de la compagnie s’étaient occupés de leur donner l’information.

Des élus montrés du doigt

Des citoyens se sont aussi montrés très critiques envers les gouvernements qu’ils accusent de laxisme dans ce dossier. Il faudrait squeezer le gouvernement un peu aussi , a soutenu un homme lors de l’assemblée.

Certains ont visé directement la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, estimant qu’Andrée Laforest se montrait complaisante à l’endroit de Rio Tinto.