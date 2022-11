L’Île-du-Prince-Édouard dévoile ses nouvelles plaques d’immatriculation

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les nouveaux modèles de plaques d'immatriculation. À gauche, un nouveau modèle pour appuyer les banques alimentaires de l'île. La nouvelle version de la plaque pour encourager la conservation de la faune est celle du bas. Photo : Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Pour la première fois, les véhicules électriques auront une plaque distincte. En 2021, il y avait 494 véhicules électriques enregistrés dans la province, comparativement à 166 deux ans plus tôt, selon Statistique Canada.

Le prix des nouvelles plaques est maintenu à 5 $ pour les modèles standards, ou 10 $ pour l’un des deux modèles spéciaux qui servent à appuyer des oeuvres de bienfaisance.

La plaque faisant la promotion de la conservation de la nature, offerte depuis 2013, sera toujours disponible, dans un design rafraîchi. Les recettes provenant de leurs ventes continueront d’être remises au Fonds de conservation de la faune.

La province crée aussi une autre plaque spéciale, Canada’s Food Island . Les fonds ainsi recueillis par la vente de ce modèle seront donnés aux banques alimentaires de l’île.

La devise non officielle Birthplace of Confederation , ou Berceau de la Confédération , n’apparaît pas sur les illustrations dévoilées par le gouvernement provincial.

Les nouvelles plaques seront disponibles à la fin du mois de décembre, selon la province. Il n’est pas nécessaire de remplacer sa plaque d’immatriculation actuelle par une nouvelle, si celle que l’on a sur son véhicule est toujours en bon état.