Théodore Pellerin dans la course pour le César du meilleur espoir masculin

L’acteur québécois de 25 ans compte parmi 32 noms (16 hommes et 16 femmes) pressentis pour l’obtention des deux trophées, qui seront remis lors de la 48e cérémonie des César en février prochain.

Le Comité Révélations, composé de 18 directrices et directeurs de la distribution, a proposé la candidature de Théodore Pellerin pour son rôle dans le drame franco-suisse La Dérive des continents (au sud), de Lionel Baier.

Il y incarne Albert, un bénévole dans un camp de personnes réfugiées en Sicile, qui entretient une relation difficile avec sa mère (Isabelle Carré), une déléguée de l’Union européenne.

Reconnaissance à l'international

Après avoir fait ses premiers pas dans 30 vies et remporté l’Iris de la révélation de l’année pour Chien de garde, réalisé par Sophie Dupuis en 2018, Théodore Pellerin mène désormais une carrière internationale.

Il a notamment joué dans la production canado-irlandaise Mon année Salinger (My Salinger Year), aux côtés de Sigourney Weaver, ainsi que dans les films indépendants américains Garçon effacé (Boy Erased) et Never Rarely Sometimes Always.

On le verra prochainement dans une minisérie historique produite par Apple TV+, dans laquelle Michael Douglas incarne Benjamin Franklin, l’un des Pères fondateurs des États-Unis.

Un court métrage signé Audrey Diwan

Les 32 comédiens et comédiennes seront réunis dans un court métrage que réalisera la cinéaste française Audrey Diwan, lauréate du Lion d’or à la Mostra de Venise en 2021 pour L'événement, une adaptation du récit éponyme d’Annie Ernaux.

Le film sera dévoilé à l’occasion de la soirée des Révélations, le 16 janvier prochain, à laquelle participeront les interprètes, qui seront accompagnés de leurs marraines et parrains. L'œuvre sera diffusée sur les réseaux sociaux de l’Académie des Césars.