« En Afrique, exploiter notre pétrole, c’est une question de survie »

Il n’aura jamais été autant question d’énergies fossiles lors d'une conférence des Nations unies sur le climat qu’à la COP27, à Charm el-Cheikh, en Égypte. Les lobbyistes de l’industrie y sont présents en masse (ils seraient 636, selon le décompte qu’en a fait l’ONG Global Witness) et des pays comme l’Iran et le Koweït utilisent la tribune offerte par l’ONU, pendant le segment de haut niveau de la conférence, pour vanter les vertus de leur pétrole.

Mais il y a un angle mort à cette histoire. Dans les négociations menées à la COP27, plusieurs pays industrialisés demandent aux pays africains d’opérer eux aussi une transition énergétique en évitant d’exploiter les énergies fossiles.

Cependant, alors que les experts du GIEC et ceux de l’Agence internationale de l’énergie répètent qu’il faut cesser d’investir dans de nouveaux projets de pétrole et de gaz si on veut éviter un réchauffement qui dépasse le seuil de 1,5 degré Celsius, l’Afrique demeure un terrain de prospection très actif.

Des projets d’exploration et d’exploitation de réserves d’énergies fossiles récemment découvertes sont en cours dans 48 des 54 pays du continent.

Avec la crise énergétique en Europe, le Mozambique et l’Égypte deviennent des sources très importantes de gaz naturel liquéfié (GNL). À ce titre, le Mozambique est d’ailleurs en voie de devenir un des plus gros exportateurs de cette ressource au monde.

Des projets de pipelines naissent en République démocratique du Congo, au Niger, au Kenya ou en Angola. Environ 16 milliards de barils supplémentaires d’équivalents pétrole devraient être produits d’ici 2030.

Exploiter ou pas?

Dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques et de la nécessité bien reconnue d’opérer une transition énergétique mondiale, ces pays devraient-ils renoncer à exploiter ces ressources? De nombreuses nations industrialisées le leur demandent.

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, on a vu beaucoup de pays d’Europe se tourner vers l’Afrique [pour le gaz naturel], et, à cette COP, on a vu l’Union européenne presque signer un contrat avec l’Égypte sur le gaz , dit Sena Alouka, qui préside l’ONG Jeunes volontaires pour l’environnement au Togo.

« Est-ce qu’on est sérieux? On vient à la COP et on nous dit : "Gardez vos forêts tranquilles, laissez le gaz dans le sous-sol, ne touchez à rien, au nom de la planète, et nous, on peut continuer à vivre comme d’habitude." » — Une citation de Sena Alouka, président de l’ONG Jeunes volontaires pour l’environnement au Togo

Sena Alouka est un environnementaliste très préoccupé par les effets dévastateurs des changements climatiques sur son continent. Mais son point de vue sur la question des énergies fossiles en Afrique dépasse la seule question environnementale.

M. Alouka pose la question du développement.

Sena Alouka, président de l'ONG Jeunes volontaires pour l'environnement au Togo Photo : Radio-Canada

Six pour cent de Togolais ont accès à l’électricité , dit-il. Et 646 millions d’Africains cuisinent encore avec du bois, et ça tue! Dans mon pays, le Togo, la cuisine mal faite tue 5000 personnes par année : c’est beaucoup plus que le sida et le paludisme réunis! Alors, devant ce dilemme, qu’est-ce qu’on fait? On garde le pétrole sous terre ou on se dit : "Pour notre droit au développement, on en consomme, mais un peu plus intelligemment"? C’est une question un peu délicate.

De nombreux projets

Selon un récent rapport de la fondation Rainforest UK, en tenant compte des permis d’exploration qui ont été alloués, la superficie des terres allouées à la production de pétrole et de gaz sur le continent africain est appelée à quadrupler.

Les projets se multiplient : le Mozambique est en voie de devenir le 10e plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, un immense projet de pipeline qui traverserait la grande forêt tropicale du bassin du Congo est sur les tables à dessin et un autre grand projet de pipeline entre le Niger et le Bénin est en construction.

Lawali Malam Karami, du Niger, est bien conscient que les grands projets d’énergies fossiles, surtout ceux menés par les entreprises étrangères, ne sont pas souhaitables pour la lutte contre les changements climatiques. Ce militant, qui dirige l’ ONG Plateforme société civile nigérienne et qui travaille de près avec le gouvernement de son pays à la COP27, est d’avis que la question des hydrocarbures en Afrique ne doit pas être imposée par les pays du Nord.

« Il y a une certaine contradiction entre ce que nous défendons pour avoir recours à des énergies renouvelables afin d'assurer notre développement. Mais est-ce que le Niger va croiser les bras pour regarder sa population et ses animaux périr? On la fait aujourd’hui, cette exploitation du pétrole, pas par gaieté de cœur, mais par nécessité. » — Une citation de Lawali Malam Karami, dirigeant de l'ONG Plateforme société civile nigérienne

Malgré ses convictions environnementalistes, M. Karami est d’avis que pour le Niger comme pour de nombreux autres pays du Sahel, l’accès aux hydrocarbures n’est pas de la cupidité.

C’est pour survivre , dit-il. Parce qu’avec les ressources pétrolières, on ne fait que survivre. On n’est pas en train de vivre : c'est juste pour survivre, en réalité. Parce que les ressources que va nous procurer l’exploitation du pétrole ne sont pas suffisantes pour régler les problèmes de développement dans tous les secteurs du Niger.

Outil de négociation

À la COP27, un enjeu en particulier coince dans les négociations : la question des pertes et dommages.

Les pays les plus vulnérables demandent que les pays riches, largement responsables du bouleversement climatique, mettent sur la table des fonds qui soient accessibles rapidement afin de couvrir les pertes et les dommages irréparables causés par le climat dans les pays du Sud. Ceux-ci réclament qu’on s’entende dès cette semaine sur la structure d’un mécanisme financier qui irait en ce sens.

Dans le contexte de ces négociations difficiles, certains pays, comme le Niger, brandissent la menace de l’exploitation des énergies fossiles : si vous refusez de réparer les injustices climatiques, nous creuserons!

Nous attendons effectivement cette contrepartie de la non-utilisation de nos ressources fossiles pour notre survie , dit Lawali Malam Kamari. Si nous avons cette contrepartie des pays développés, alors on peut laisser l’énergie fossile.

Une position avec laquelle Sena Alouka, du Togo, n’est pas tout à fait d’accord.

Mettre la carotte devant l’âne pour le faire avancer n’est pas un bon débat dans les négociations , dit-il. On dit au pays : "Laissez vos forêts tranquilles, on va vous payer", et ça donne lieu à la violation de droits de la personne.

C’est pareil pour le pétrole , pense M. Alouka. Est-ce qu’il faut dire à la République démocratique du Congo : "Garde ton pétrole dans le sous-sol", au Tchad : "N’exploite pas", "Vous oui, vous non"?

« Je ne crois pas que ce soit la bonne chose à faire. Ce n’est pas le bon débat, parce que le vrai débat, c’est un débat de développement. Le développement a besoin de transports modernes, a besoin que les enfants à l’école, le soir, n’aient pas à allumer la lampe avec le pétrole pour respirer des métaux lourds. » — Une citation de Sena Alouka, président de l’ONG Jeunes volontaires pour l’environnement au Togo

Contrôle étranger

Le rapport Qui finance l’expansion des énergies fossiles en Afrique?, publié mardi à la COP par un regroupement d'une trentaine d' ONG , nous apprend que les deux tiers des projets d'énergies fossiles en Afrique sont portés par des multinationales étrangères et que la majorité est tournée vers l’exportation.

Les enjeux qui poussent les pays africains à vouloir exploiter leurs énergies fossiles sont multiples et complexes. Photo : Reuters / THAIER AL-SUDANI

Plusieurs de ces firmes étrangères sont d’ailleurs canadiennes, comme la pétrogazière ReconAfrica, qui opère entre autres en Namibie, où vit la militante du climat Ina-Maria Shikongo, elle aussi présente à la COP27.

« C’est du pétrocolonialisme. Est-ce que l'Afrique a besoin de se développer comme l'Europe ou l'Amérique l'ont fait? Comment ça se fait que nous, les Africains, on ne peut pas se développer comme nous on veut? Nos dirigeants ne parlent pas pour nous, mon président ne parle pas pour moi! » — Une citation de Ina-Maria Shikongo, militante de la Namibie

La volonté de développer les énergies fossiles fait de nombreux mécontents sur le continent africain, en partie parce que les États ont peu de contrôle sur les ressources et parce que les bénéfices ne reviennent pas aux populations locales.