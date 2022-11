Les vaccins de Moderna produits à l’usine de Laval destinés avant tout aux Canadiens

Les doses de vaccin qui seront produites dans la nouvelle usine de Moderna à Laval iront d'abord aux Canadiens et aux Canadiennes, a assuré la présidente et directrice générale de la compagnie pharmaceutique, Patricia Gauthier.

Lors d'une conférence tenue mercredi à Montréal, la PDG a confirmé que même si l'usine de Moderna visait un rayonnement au-delà des frontières canadiennes, la population profiterait d'un approvisionnement assuré en cas de pandémie par rapport aux traitements contre les maladies respiratoires.

« Au point de vue manufacture, c'est sûr que ce qu'on bâtit ici, au Canada et dans le Grand Montréal, c'est pour desservir la population canadienne en priorité. Après ça, on pourra voir comment on peut optimiser le tout pour contribuer à l'échelle mondiale aussi. » — Une citation de Patricia Gauthier, PDG de Moderna, lors d'un panel

Mme Gauthier s'est d'ailleurs dite très fière de l'engouement créé par sa proposition d'usine en territoire canadien, précisant que sept provinces avaient manifesté leur intérêt pour un éventuel projet de construction lors du processus de sélection.

Questionnée sur les 25 millions de dollars de subventions avancés par le gouvernement du premier ministre François Legault, l'avocate de formation a souligné que l'aspect économique n'était pas le seul critère décisif qui avait fait pencher la balance.

C'était vraiment un ensemble de composantes de la proposition et de la facilité à collaborer. On est déjà établis avec McGill et on a des discussions avec l'Université de Montréal. Le bassin des sciences de la vie est très fort au Québec , a-t-elle indiqué en entrevue.

Beaucoup plus qu'une usine

Patricia Gauthier a aussi dit travailler en étroite collaboration avec le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, ajoutant que Moderna s'était engagée à développer des solutions pour des pandémies futures .

On est en train de développer 15 prototypes pour supporter les 15 pathogènes qui ont un potentiel de pandémie selon l'Organisation mondiale de la santé, a confirmé la présidente. D'ici trois ans, on espère avoir 15 programmes en clinique.

Patricia Gauthier, directrice générale de Moderna Canada Photo : Google Meet

Selon elle, le projet implanté dans le Grand Montréal est beaucoup plus qu'une usine et permettra au Canada de se tailler une place à la fois dans l'approvisionnement mondial de doses de vaccin, mais aussi dans le domaine de la recherche et du développement. Elle a d'ailleurs mentionné que Moderna tentait de créer des partenariats de recherche avec plusieurs établissements québécois, dont l'Institut national de la recherche scientifique (INRS).

L'usine, dont la construction est prévue entre 2022 et 2024 au parc de biotechnologie de Laval, coûtera environ 180 millions de dollars et devrait produire quelque 100 millions de doses de vaccin par année. Mme Gauthier a déclaré que si l'échéancier était respecté, les premières fondations de béton seraient coulées avant Noël .

On anticipe que 75 postes dans la fabrication seront créés pour mener à bien la production et que ce nombre pourrait atteindre 150 employés dans le cas d'une nouvelle pandémie.

Interrogée sur la pénurie de travailleurs qui touche actuellement le secteur manufacturier canadien, la présidente a assuré que Moderna saurait trouver de la main-d'oeuvre très qualifiée et que l'entreprise pharmaceutique souhaitait participer à la formation de futurs employés.

On a une entente avec McGill pour soutenir certains de ses étudiants à la maîtrise en bio-ingénierie et on veut les perfectionner. On est persuadés qu'on va être capables de trouver 75 personnes qualifiées dans le grand bassin de Montréal , a soutenu Mme Gauthier.

Le Canada doit prendre des risques

L'avocate de formation a également rappelé l'importance de la collaboration entre les différents acteurs du milieu de la santé, surtout en temps de crise.

« On n'a pas vécu le trauma de la pandémie pour en sortir, retourner dans nos vieilles pantoufles et faire comme on faisait avant. » — Une citation de Patricia Gauthier, PDG de Moderna, lors d'un panel

Quand je regarde les leçons de la pandémie qui s'appliquent [...] la collaboration est absolument importante , a aussi déclaré Mme Gauthier lors du panel avec le président et directeur général de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc.

Cette cocréation avec les gouvernements et les universités est donc essentielle pour tacler les problématiques sociales d'aujourd'hui, qui sont, selon elle, de plus en plus complexes .

D'après la présidente, il est nécessaire que le Canada prenne davantage de risques en ce qui a trait à l'innovation scientifique, le tout dans le but d'être plus compétitif sur l'échiquier mondial.

En fin de compte, c'est pour les patients, a précisé Mme Gauthier en entrevue. Quand on amène des études cliniques au Québec et au Canada, ces patients-là ont accès à des médicaments innovateurs avant tout le monde. En oncologie et dans les maladies rares, c'est souvent ça qui a un impact décisif.

Rappelons qu'en 2021, le gouvernement fédéral avait signé une entente avec Moderna pour implanter une usine de production sur le territoire canadien.

La venue du fabricant américain au Québec avait été confirmée en avril 2022, en présence des premiers ministres Justin Trudeau et François Legault. Le contrat d'achat a finalement été signé en août dernier avec l'Institut national de la recherche scientifique pour un terrain au parc de biotechnologie de Laval.