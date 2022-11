Un déficit moins important qu’anticipé au CISSS de la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord enregistre un déficit moins grand que prévu pour 2021-2022. Il est tout de même plus de deux fois supérieur à celui de l'exercice financier précédent.

Le déficit est de 44,5 millions de dollars pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mars 2022. En janvier dernier, le CISSS de la région prévoyait plutôt un déficit de 64,6 millions de dollars.

Le déficit actuel a été moindre que prévu en raison d’un financement octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux ( MSSS ), comme l’explique le directeur des ressources financières au CISSS de la région, Jean-Philippe Comtois. On avait [soumis] des demandes de financement [au gouvernement du Québec] et on a eu des confirmations tardivement , justifie Jean-Philippe Comtois.

Le CISSS n’a pas indiqué à Radio-Canada les montants précis qu'il a reçus et qui lui ont permis de réduire son déficit en 2021-2022. L'organisation s’est contentée de mentionner que ces sommes servent à financer des programmes et des services.

Il ne s’agit pas, comme l’année précédente, d’un montant versé pour réduire le déficit , indique le CISSS.

C'est que, pour l’année financière 2020-2021, le CISSS de la Côte-Nord avait bénéficié d’un financement non récurrent de 20 millions de dollars de la part du ministère. C'est ce qui a permis de faire baisser son déficit à 18,9 millions de dollars.

Déficit du CISSS de la Côte-Nord Déficit du CISSS de la Côte-Nord Année financière Déficit 2020-2021 18,9 M $* 2021-2022 44,5 M $

L’adjoint à la direction du CISSS et responsable des communications, Pascal Paradis, explique que le recours à la main-d'œuvre indépendante accapare une grande part du budget, ce qui a motivé l’octroi du financement par Québec.

Le montant de 20 millions de dollars a été octroyé au CISSS de la Côte-Nord à la suite d’une présentation au MSSS où le CISSS démontrait un écart de taux horaire de la main-d’œuvre indépendante ( MOI ) important comparativement à ceux des grands centres urbains , précise Pascal Paradis.

Moins de personnel, plus d’agences privées

Jean-Philippe Comtois explique que le déficit a plus que doublé en un an, notamment puisque l’organisation a dû faire davantage appel aux agences de main-d'œuvre indépendante et que celle-ci coûte plus cher que l'année précédente.

Le directeur des ressources financières au CISSS de la Côte-Nord, Jean-Philippe Comtois, explique que la main-d'œuvre indépendante coûte plus cher que l'année précédente. Photo : Radio-Canada / Nicolas Fage

Il y a eu beaucoup d’augmentation au niveau du réseau de la santé pour les heures travaillées dans un contexte pandémique. Ça a mis beaucoup de pression sur les ressources. Ça a fait augmenter les tarifs énormément et aussi beaucoup dans les régions éloignées , soutient M. Comtois.

En plus du taux horaire, l’organisation doit payer le transport et le logement des employés d’agences privées, qui doivent se rendre d’un bout à l’autre de la Côte-Nord, de Tadoussac à Blanc-Sablon en passant par Fermont.

La moitié des préposés aux bénéficiaires sont issus d’agences privées, alors que c’est un peu plus du quart pour les infirmières et les infirmières auxiliaires.