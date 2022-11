Reprise d’une Traversée de la Gaspésie plus intime après deux ans de pause forcée

Avec le conseil d’administration, on s’est posé des questions : est-ce qu’on continue, est-ce qu’on arrête? Ça fait 20 ans qu’on organise les TDLG , alors pour nous c’était essentiel de produire cet événement , raconte la présidente et cofondatrice de la TDLG , Claudine Roy.

La 20e édition de la TDLG aura lieu dans une formule plus intime, c’est-à-dire avec une centaine de participants, sous le thème Être ensemble .

On ne veut pas avoir 300 personnes pour le retour des Grandes Traversées. On s’est dit 100-125 personnes pour nous, c’est un idéal pour reprendre l’événement et se remettre sur le rail. Ça va être beaucoup plus simple à gérer , explique Claudine Roy.

Dans la pointe gaspésienne

La réalisation de cette édition à skis et à raquettes demandera tout de même de l’adaptation au comité organisateur.

On invite les gens à venir à Gaspé et on va passer la semaine sur le bout de la péninsule , explique-t-elle. On va circuler entre l'Anse-à-Valleau, le parc Forillon, le Coin-du-Banc, Percé. Et les gens vont rester durant la semaine dans nos établissements de Gaspé.

« Tout va être à la même place, ça va être beaucoup plus facilitant pour nous. » — Une citation de Claudine Roy, présidente et cofondatrice de la Traversée de la Gaspésie

Il sera aussi possible de recevoir des soins de massothérapie ou encore d’aller au spa.

Ça va être une formule éclatée, une formule différente. On va mettre à contribution tout notre milieu pour que notre événement soit, comme toujours, extraordinaire et spectaculaire , promet Claudine Roy.

La pandémie a occasionné l’annulation de cinq TDLG hivernales et estivales.

Claudine Roy estime à 500 000 $ les retombées économiques de chaque TDLG .

Avec les informations d'Émilie Gagné