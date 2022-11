L’Alberta célèbre Louis Riel, un « défenseur des marginalisés »

La rotonde de l’Assemblée législative vibrait, mercredi, au rythme de la gigue et de la musique traditionnelle.

Cette célébration de la culture métisse était cependant aussi une occasion de rappeler les années sombres de ce peuple aux origines européennes et autochtones.

Pendant plusieurs décennies après la rébellion et l’exécution de Louis Riel en 1885, de nombreux Métis ont été forcés de cacher leur identité de peur d’être perçus comme des traîtres par la majorité canadienne-anglaise.

Les mentalités ont cependant bien changé depuis, au point où la représentante de la Couronne en Alberta, la lieutenante-gouverneure Salma Lakhani, le dépeint aujourd'hui comme un défenseur des droits des minorités.

« Les principes et les droits pour lesquels l’extraordinaire Louis Riel s’est battu et est mort sont plus importants que jamais. »