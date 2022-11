Quelles écoles d’Ottawa et de l’est ontarien seront fermées en cas de grève lundi?

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a déposé un autre avis de grève, mercredi, affirmant que son comité central de négociation a pu trouver un terrain d'entente avec la province sur les salaires, mais allègue que le gouvernement a refusé d'investir dans les services dont les élèves ont besoin et auxquels les parents s'attendent, ce qui a précipité cette escalade .

La présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario Laura Walton Photo : Radio-Canada

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a déclaré dans un communiqué que depuis la reprise des pourparlers il y a quelques jours, la province a présenté de multiples offres qui ajouteraient des centaines de millions de dollars dans tout le secteur, en particulier pour les travailleurs à faible revenu . Le SCFP les a jusqu'à présent rejetées.

La province avait déjà adopté une loi pour tenter d'empêcher 55 000 travailleurs du SCFP de faire grève, mais des milliers de travailleurs, dont des aides-enseignants, des bibliothécaires et des concierges, ont tout de même débrayé.

La semaine dernière, le premier ministre Doug Ford a proposé de retirer la loi si les membres du SCFP retournaient au travail, ce qu'ils ont fait.

Écoles fermées

Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) a annoncé que ses écoles passeraient au mode virtuel, en mode asynchrone, en cas de grève lundi. Si la grève se poursuit mardi, l'apprentissage virtuel se fera de manière synchrone.

Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) a indiqué, pour sa part, que si la grève se concrétise, il fermera l’accès à certaines écoles à compter du lundi 21 novembre, et ce, jusqu’à nouvel ordre. L’enseignement virtuel serait offert de façon asynchrone le lundi 21 novembre, et de façon synchrone à compter du mardi 22 novembre.

Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) a déclaré, mercredi, que ses écoles fermeraient, promettant de tenir les familles au courant des détails.

Le Ottawa catholic school board (OCSB) annonce que le mouvement de grève empêche ses écoles d'ouvrir en toute sécurité. En cas de grève, ses classes seront ouvertes selon l'horaire habituel. Les directeurs d'école coordonneront la distribution des appareils. Les services de garde seront fermés.

Le Upper Canada District School Board a déclaré avoir l’intention de fermer ses écoles en cas de nouvelle grève et que de plus amples informations sur l'apprentissage à distance seraient fournies si une telle grève survenait. Les permis pour utilisation communautaire de l’établissement seront annulés et les parents qui utilisent une garderie dans l'une de ses écoles sont priés de communiquer directement avec le fournisseur.

Le Renfrew County District School Board prévoit un apprentissage asynchrone lundi et mardi, puis un apprentissage synchrone, mercredi. Les appareils seront distribués lundi et coordonnés par les différentes écoles. Toutes ses activités parascolaires et ses permis d'utilisation communautaire sont en pause et les parents doivent contacter directement les services de garde d'enfants de ses écoles.

À déterminer :

Plusieurs autres conseils scolaires locaux n'ont pas annoncé de plans.

L'Ottawa-Carleton District School Board n'a pas d'unités de négociation du SCFP et n'a pas fermé d'écoles plus tôt ce mois-ci.