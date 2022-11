Que veut Elon Musk? « Seul lui le sait », répond un ex-membre du C. A. de Twitter

En entrevue à Zone économie, l’homme d’affaires, qui vient tout juste de perdre son poste au sein du C. A., s'est montré philosophe en citant un ancien président chinois.

C’est Deng Xiaoping qui avait dit la fameuse phrase : "Too early to tell." Trop tôt pour le dire. Le temps va bien faire les choses et je veux rester optimiste , a répondu M. Pichette lorsque Gérald Fillion lui a demandé s’il était inquiet de voir Elon Musk à la tête de Twitter.

Patrick Pichette assume totalement la vente au milliardaire. Il souligne que si ce dernier venait à faire chuter Twitter avec ses décisions, de nouvelles options pourraient arriver rapidement. Si Elon brise l’ethos de Twitter, la beauté d’Internet, demain matin, tu as huit autres plateformes qui se pointent , dit-il avec un large sourire.

Au cours des derniers jours, Elon Musk a annoncé une série de changements chez Twitter, notamment la mise à pied de la moitié des effectifs. Il a même évoqué la faillite du groupe, ce qui a provoqué une flopée de critiques à son endroit.

Un signal est très clair : il a fallu qu’il rappelle des gens, il a fait l’erreur de les licencier, alors qu’il en avait besoin pour les opérations critiques. Ça prouve qu'il n’est pas en contrôle de ce qui est encore vraiment important à Twitter , a souligné M. Pichette lors d’une autre entrevue avec Patrice Roy.

Analyse du rachat de Twitter par Elon Musk avec Patrick Pichette, ancien président du conseil d'administration de Twitter.

Il cherche l’attention

Dans un échange de courriels avec Radio-Canada, Patrick Pichette s’est montré beaucoup plus acerbe envers le milliardaire. À la question : Que veut Elon Musk? , le Québécois avait une réponse simple.

Un, [il cherche] l'attention, et deux, [il veut] aller sur la planète Mars. Après ça, seul lui le sait, et même encore, [ce n'est] pas certain , écrit le Québécois.

A-t-il un plan pour Twitter? Va-t-on assister à un véritable chaos au cours des prochains mois? On va assister à une belle expérience , répond M. Pichette.

Mais faut-il s’inquiéter de la santé financière du groupe? Là encore, l’ancien directeur financier de Google veut attendre d’avoir un portrait complet avant de se prononcer.

Trop tôt et trop de bouleversements pour se faire une idée claire du modèle d'affaires et [pour savoir] si les annonceurs vont revenir. Donc, à suivre. Seul le temps a la réponse à cette question , a-t-il écrit dans un courriel.

M. Pichette continue toutefois de souhaiter la survie de la plateforme, essentielle, selon lui, à la liberté d’expression.

Parce que Twitter, c’est une plateforme, c’est l’endroit public où les groupes marginalisés, les gens qui ont besoin de protection, peuvent s’exprimer librement. C’est une plateforme absolument extraordinaire et importante , dit-il.

Patrick Pichette, administrateur jusqu’à tout récemment du conseil d’administration de Twitter, défend la décision du C.A. de vendre l’entreprise à Elon Musk.

Les mains liées

Lors une valse-hésitation très médiatisée, Elon Musk a finalement acheté l’oiseau bleu pour 44 milliards de dollars américains en octobre dernier après plusieurs mois qui se sont s'apparentés à une véritable saga.

Pendant tout le processus, Patrick Pichette croit que le conseil d’administration avait les mains liées dans le dossier et considère qu’un personnage comme M. Musk n’aurait pas pu acheter aussi facilement une entreprise canadienne.

Au Canada, le conseil d’administration a une obligation fiduciaire envers la compagnie et doit se pencher sur les intérêts de toutes les parties. Aux États-Unis, ce n’est pas la même chose , dit-il.

Quand on a commencé le débat, on s’est fait rappeler par nos avocats qu’une société au Delaware a un seul stakeholder, l’actionnaire. [...] Tu as les mains attachées, tu ne peux pas dire : "Je vais réinventer les règles, car ça me tente" , raconte-t-il.

Mais il constate que les actionnaires en ont eu pour leur argent. Moi, j’ai servi mes actionnaires , lance-t-il.

Évincer Trump n’a pas été très difficile

Patrick Pichette est aussi revenu sur un moment phare de l’histoire de Twitter, celui où le président Donald Trump a été évincé de la plateforme après l’invasion du Capitole, le 6 janvier 2021.

Les règles de Twitter sont relativement simples. N'importe qui peut aller sur le site et les lire. Et dans les règles de Twitter, il y en a une qui dit : tu n’as pas le droit d’inciter à la violence , raconte-t-il.

« En tant que politicien, c’est important dans cet espace que si tu dis des choses qui sont rocambolesques, c’est important que les gens l’entendent. Mais si tu brises une des six règles de Twitter, c'est très clair. » — Une citation de Patrick Pichette, ancien président du conseil d'administration de Twitter

En ce sens, M. Pichette affirme que la décision n’a pas été très difficile , car le président américain avait violé une de ces règles.

Le projet Kenauk

Plus tôt dans la journée, Patrick Pichette a pris part à une conférence de presse au Château Montebello, en Outaouais, afin d’annoncer une série de mesures destinées à protéger Kenauk, une réserve naturelle considérée comme un joyau presque complètement à l'abri de l’activité humaine.

Il y a des investissements que tu fais avec ta tête et il y a des investissements que tu fais avec ton cœur. Kenauk, c’est définitivement le deuxième , dit-il.

L’organisme Conservation de la nature Canada et l’Institut Kenauk vont notamment créer un laboratoire de recherche, un des plus importants du genre en Amérique du Nord. M. Pichette a lancé une campagne de financement pour protéger le territoire à 100 %.

C’est un territoire qui est tellement grand qu’il y a deux meutes de loups. Il est tellement grand qu’il y a tout dessus , lance-t-il.

M. Pichette avait fait l’acquisition de cette réserve pour plus de 43 millions de dollars. Il affirme avoir sauvé la réserve d’un projet immobilier.