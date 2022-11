Nombre minimal de ruches : une bonne idée, selon un producteur de bleuets de Saint-Honoré

Pour le propriétaire de la bleuetière du Cap bleu à Saint-Honoré, Denis Lapointe, il s’agit d’une bonne nouvelle. Ce dernier connaît bien l'impact positif des ruches sur la production, lui qui en installe depuis une dizaine d'années.

Le producteur félicite la FADQ , qui va exiger à compter de l'année prochaine de placer 2,5 ruches d'abeilles par hectare.

Ça fait longtemps que je trouvais qu'il y avait de l'iniquité dans ça. Parce que dans le fond, quand on fait une réclamation, heureusement ça n’arrive pas souvent et dans mon cas, c'est arrivé une fois, j'ai payé pour ça moi [installer des ruches], pour avoir plus de quantité de bleuets et l'autre personne qui ne paye pas pour en avoir plus, elle n’a pas le même rendement, mais elle a le même montant d'argent , a commenté Denis Lapointe.

Selon la Financière agricole, c'est une vingtaine de producteurs sur les 300 représentés par le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (SPBQ) qui n'atteignent pas la norme de pollinisation. En termes de superficie, ce sont environ 250 hectares sur quelque 16 500 qui ne respectent pas la norme de pollinisation.

Puis là, bien, on a eu l'assurance que dans des cas raisonnables, qu’il y allait avoir du cas par cas, disons, qui va être appliqué. Il va y avoir une ouverture, une flexibilité de leur part , a révélé Nicolas Pedneault, président du SPBQ .

Un grand nombre de colonies d'abeilles ont été décimées au pays l'hiver dernier en raison du Varroa destructor, un acarien qui parasite les pollinisateurs lors de leur développement Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Car parfois, ce n'est pas faute d'essayer de la part des producteurs, mais bien par manque de ruches disponibles.

Rappelons que près de 50 % des colonies d'abeilles ont été décimées partout dans la province à cause de la maladie du varroa au printemps dernier.

C'est certain que là il en manque des ruches, par contre les apiculteurs ont travaillé très fort pour reconstituer leur cheptel initial. Je m'attends quand même à ce qu'il y ait plus de ruches de disponibles que cette année. Est-ce qu'on va être revenu au niveau normal? Je ne crois pas , a prédit Raphaël Vacher, président des Apiculteurs et apicultrices du Québec (AADQ).

Raphaël Vacher Photo : Radio-Canada

Il est clair pour Raphaël Vacher, également propriétaire des Miels Raphaël à Alma, qu'un plan d'action concerté avec différents partenaires de l'industrie doit être mis sur pied et que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) doit injecter de nouvelles sommes pour non seulement assurer, mais augmenter l'offre de ruches au Québec.

Du côté du SPBQ , le syndicat compte prendre acte de la lettre envoyée par la Financière lors d’une réunion du conseil d’administration qui aura lieu la semaine prochaine. Il entend être à l'écoute des commentaires de ses membres.

