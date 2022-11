Crise des urgences pour enfants : « C’est notre mars 2020 en pédiatrie »

Lors de notre passage, une vingtaine d’enfants étaient sur civière, tandis que d’autres patientaient avec leurs parents depuis quelques heures en salle d’attente.

Ce matin, ça va bien, mais il y a quelques jours, on était en crise, au coeur du cyclône , confie le Dr Esli Osmanlliu, spécialiste en médecine d’urgence pédiatrique.

Il ne faut cependant pas se méprendre, prévient-il.

Effectivement, moins d’une heure plus tard, un cas urgent mobilise rapidement 15 médecins et infirmières.

Vomissements, fièvre, déshydratation, hypoventilation, un jeune adolescent souffre vraisemblablement d’une pneumonie. Son cas est urgent.

Un enfant aux soins intensifs peut mobiliser de 15 à 20 soignants, le temps de stabiliser son état. Photo : Radio-Canada

Le Dr Osmanlliu distribue les tâches et suit attentivement le moniteur.

Ce patient-là avait besoin de soins critiques avec beaucoup d’interventions, beaucoup de préparation de médicaments complexes qui peuvent être dangereux si on ne les dose pas comme il faut , nous expliquera-t-il plus tard.

« Ça prend des mains, ça prend des cerveaux autour de cet enfant-là, le temps de le stabiliser. » — Une citation de Dr Esli Osmanlliu, spécialiste à l’Hôpital de Montréal pour enfants

Des cas critiques qui repoussent le séjour des patients moins urgents de 6 à 12 heures .

Comme le souligne la directrice médicale de l'urgence de l'Hôpital de Montréal pour enfants, la Dre Laurie Plotnick, on a plus de patients et, en plus, les enfants sont plus malades que d’habitude .

Un « trio » de virus respiratoires, dont la COVID et la grippe, engorge présentement nos hôpitaux. Reportage de Davide Gentile.

Comme l’expliquait récemment à Radio-Canada la Dre Caroline Quach-Thanh, pédiatre, microbiologiste et infectiologue au CHU Sainte-Justine, tous les virus qu’on connaît sont en train de circuler de façon concomitante , que ce soit le virus respiratoire syncytial (VRS), l’influenza, le parainfluenza, le métapneumovirus, le coronavirus commun, ainsi que le fameux SRAS-CoV-2.

Parents sans médecin de famille

À plusieurs reprises ces dernières semaines, Caroline Dolan est venue avec son bébé à l’urgence de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Ça fait un mois que c’est à répétition en raison d’une pneumonie , explique-t-elle. Elle n’a pas de médecin de famille et parvient à l’occasion à obtenir une place dans une clinique sans rendez-vous. On n’a pas le choix.

Caroline Dolan visite souvent l’urgence de l'Hôpital de Montréal pour enfants avec son bébé. Photo : Radio-Canada

Sarah Martineau accompagne sa fille de quatre ans souffrant d’asthme infantile.

Dans son cas, il n’y avait pas de rendez-vous possible avec son médecin de famille avant mardi. Il y a un protocole à suivre pour l’administration de la pompe qui doit se faire sous la surveillance d’un médecin , explique-t-elle.

Sarah Martineau accompagne sa fille de quatre ans souffrant d’asthme infantile. Photo : Radio-Canada

Selon les données du ministère de la Santé, depuis deux semaines, la ligne 811 Info-Santé pédiatrique a reçu en moyenne 830 appels par jour. L’attente moyenne pour parler à une infirmière est de 14 minutes. Près du quart des parents abandonnent l’appel.

Le ministre Dubé annonçait plus tôt dans la journée que la ligne 811 pédiatrique du Grand Montréal, qui offre un service pour aider à prendre rendez-vous, allait s’étendre ces prochains jours à Laval, à la Montérégie ainsi qu'à Lanaudière et aux Laurentides.

Comment s’annoncent les prochains mois? On s’attend à être plus débordés que maintenant, ça nous inquiète beaucoup , répond la directrice médicale de l'urgence de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Le ministère travaille pour nous aider, les hôpitaux pour adultes commencent à nous aider, on a des stratégies , explique la Dre Plotnick.

Comme le souligne son collègue le Dr Osmanlliu, dans les urgences pédiatriques, c’est un peu notre mars 2020 , époque où la pandémie de COVID-19 débutait chez la population adulte.

Comme population, on doit se mobiliser, mettre le masque en milieu public [...] essayer de voir des ressources externes en CLSC, en clinique, en télémédecine , conseille-t-il.