Deux jeunes femmes autochtones du Nord de l’Ontario se distinguent au pays

Une vitrine du Musée canadien de l'histoire à Ottawa a été aménagée en l'honneur d'Autumn Peltier, une jeune de 18 ans qui milite pour l’accès à l’eau potable dans les Premières Nations depuis 2016.

Du 15 novembre 2022 au 8 janvier 2023, le public pourra en apprendre plus sur cette jeune autochtone militante du droit à l’eau mondialement reconnue et figure marquante du mouvement des jeunes pour l’environnement , peut-on lire dans un communiqué du musée.

Depuis le décès de sa tante, qui était protectrice en chef de l’eau de la Nation anichinabée en 2019, c’est Autumn Peltier qui assume ce rôle.

Le musée indique que les membres du public auront l’occasion d’admirer les objets prêtés par Autumn Peltier alors qu’ils seront présentés dans le corridor des expositions spéciales du musée , pendant la durée de l’exposition.

James Trépanier, qui est conservateur au musée, explique qu’une robe traditionnelle autochtone de la jeune Autumn va occuper une partie importante de la vitrine.

James Trépanier est conservateur au Musée canadien de l'histoire et responsable de l'exposition. Photo : Radio-Canada

Il s’agit de la robe qu’elle a portée pendant son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies en 2018, alors qu’elle n’avait que 13 ans , explique-t-il.

La robe porte beaucoup de symbolisme au niveau de sa carrière et de ses actions politiques, mais témoigne aussi du fait qu’elle est militante sur le terrain , ajoute-t-il.

À 13 ans, Autumn Peltier s'est adressée à l'Assemblée générale des Nations unies lors de la Journée mondiale de l'eau. Elle portait une robe qui sera exposée au musée. Photo : Nations unies / Manuel Elias

En plus de la robe, et pour illustrer plus concrètement sa jeune carrière, d’autres objets comme un seau de cuivre et des objets qui lui ont été donnés par des dignitaires internationaux sont présentés dans la vitrine.

L’exposition inclut aussi des textes et des extraits d’entrevue qui parlent de sa jeune carrière, le tout préparé en collaboration avec Autumn et sa famille.

Les objets seront par la suite déplacés dans la salle de l’Histoire canadienne pour y être exposés en permanence.

Nous allons tenter d’obtenir d’autres objets pour meubler cette exposition , affirme M. Trépanier.

Emma Morrisson : Miss Monde Canada

Les honneurs pleuvent aussi sur la jeune Emma Morrisson, qui a remporté dimanche le titre de Miss Monde Canada, ce qui signifie qu’elle va représenter le pays lors des compétitions internationales en décembre 2023.

Elle a été couronnée à Toronto dimanche, après sept jours de compétition qui ont culminé vers sa victoire.

Elle est la première femme d'origine crie à remporter ce titre.

Emma Morrison a été couronnée dimanche à Toronto. Photo : Facebook/Emma Morrison for Miss World Canada 2022

Elle affirme que pour le concours, elle devait présenter une œuvre sociale dans le volet Beauty With a Purpose, et qu’elle a choisi de tenter de présenter les jupes à rubans traditionnelles autochtones.

Le but du volet Beauty With a Purpose de ma candidature était de redécouvrir les jupes à rubans , explique-t-elle.

Mme Morrison raconte qu'elle a cheminé pour retrouver sa culture après les découvertes de tombes anonymes d'élèves des pensionnats en 2021. Porter ces jupes à rubans a changé sa perspective.

La jupe à rubans est devenue un des symboles des traditions et de cultures des Premières Nations. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Je me suis rappelée, à ce moment, de me tenir debout et d’être fière de ma culture , dit-elle.

Maintenant, j’espère pouvoir communiquer ce sentiment à d’autres femmes autochtones , ajoute-t-elle.

La route vers le concours de 2023 est encore longue, concède la jeune femme, mais elle pense déjà à ce qu’elle fera pour s’y rendre.

J’ai un an pour parler à encore plus de gens et pour développer encore davantage mon œuvre de charité , se réjouit-elle.

Avec les informations de Bridget Yard de CBC