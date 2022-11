La province dépose un projet de loi sur l’accessibilité aux personnes handicapées

Le gouvernement de la Saskatchewan a présenté, mardi, un projet de loi sur l'accessibilité qui vise à prévenir et à éliminer les obstacles auxquelles font face les personnes handicapées.

Cette initiative découle de recommandations faites en 2015 dans le cadre de la stratégie de la Saskatchewan en matière d'invalidité.

En ce moment, les personnes handicapées doivent déposer des plaintes relatives aux droits de la personne lorsqu'elles sont confrontées à un obstacle, précise le ministre des Services sociaux, Gene Makowsky.

Le projet de loi créera un processus plus fluide pour éliminer les obstacles, ajoute-t-il.

Il existe des lois qui traitent des codes du bâtiment en fonction des droits de la personne, mais il y a des lacunes , affirme le ministre.

Le projet de loi permettrait au gouvernement d'établir des normes et des règlements d'accessibilité dans sept domaines : l'environnement, l'information et les communications, l'emploi, le transport, les animaux d'assistance, l'approvisionnement et la prestation de services.

La loi pourrait ainsi permettre de rendre des bordures de trottoirs plus sécuritaires pour les personnes handicapées, explique Gene Makowsky.

Des amendes pourraient être infligées aux entités qui ne respectent pas les règlements.

Nairn Gillies est le directeur général d’un organisme d’aide aux personnes sourdes et malentendantes, Saskatchewan Deaf and Hard of Hearing Services. Il est satisfait de voir que le projet du gouvernement permettra de donner des amendes aux agences qui contreviennent à la loi.

La vice-présidente de l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA), Christall Beaudry, pense aussi que l’application de la loi sera cruciale. Nous voulons vraiment que l'inclusion se produise dans toutes nos communautés, déclare-t-elle. Ces personnes ont été mises de côté, marginalisées.

La vice-présidente de l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA), Christall Beaudry, a commenté le dépôt du projet de loi à l'assemblée législative, mardi. Photo : Radio-Canada

Si la loi est adoptée, le gouvernement aura deux ans pour élaborer des plans d'accessibilité.

La loi prévoit la création d'un comité chargé de conseiller le gouvernement sur l'élaboration de normes d'accessibilité. Au moins la moitié des membres du comité seront des personnes handicapées ou des membres d'organisations de personnes handicapées.

La loi prévoit également la création d'un bureau chargé de recevoir les plaintes de la communauté et de fournir des rapports publics annuels sur les progrès de la province en matière d'accessibilité.

Avec les informations de CBC