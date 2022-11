Protéger les milieux humides pour s’adapter aux changements climatiques

À titre d’exemple, les villes du Québec sont régulièrement touchées par d’importantes pluies. Les milieux humides en périphérie des villes ont une importance capitale dans la gestion de ces eaux pluviales.

Les marais et milieux humides agissent comme des éponges. Ils captent l’eau et la retournent dans l’environnement beaucoup plus lentement.

Mélanie Deslongchamps, la directrice générale d’Agiro, un organisme qui œuvre à la conservation des milieux naturels, nous explique dans cette capsule pourquoi les milieux humides doivent être protégés.