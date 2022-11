Yannick Nézet-Séguin encouragé par ses 5 nominations aux prix Grammy

Le chef d'orchestre montréalais espère que sa nomination dans la catégorie du meilleur recueil de musique classique avec son Concert pour l'Ukraine, présenté au Metropolitan Opera (MET) de New York, rappellera la guerre en cours et ses victimes innocentes, en particulier les artistes qui ont souffert et qui souffrent encore , a-t-il déclaré, depuis New York, à la Presse canadienne.

Peu après l’invasion russe de l’Ukraine, Yannick Nézet-Séguin a commencé à travailler, avec le MET, sur l’organisation de ce concert-bénéfice auquel ont participé des vedettes du milieu de l’opéra, dont le chanteur ukrainien Vladyslav Buialskyi, qui a interprété l’hymne de son pays.

Dans les moments de crise, les organisations artistiques et les artistes ont toujours été là pour offrir du réconfort et de l’espoir , a-t-il dit.

Nous devons rester unis et forts pour aider les victimes de cette guerre, les victimes innocentes, et tout spécialement les artistes qui ont souffert et qui souffrent encore.

Aux prix Grammy, Yannick Nézet-Séguin est également en lice dans la catégorie de la meilleure interprétation chorale pour sa direction du Requiem de Verdi, présenté par le MET en hommage aux victimes du 11 septembre 2001. Il est aussi finaliste pour le meilleur album vocal solo classique, en tant que pianiste cette fois, pour Voice Of Nature - The Anthropocene, une collaboration avec la soprano américaine Renée Fleming sur le thème du changement climatique.

Démocratiser la musique classique

Le directeur artistique du MET est aussi en nomination - deux fois plutôt qu'une - dans la catégorie Opéra pour deux œuvres contemporaines américaines montées à New York : Eurydice, de Matthew Aucoin, et Fire Shut Up In My Bones, de Terence Blanchard.

Ce projet lui tient tout particulièrement à cœur, lui, dont la véritable passion est d’amener la musique classique vers le plus de gens possible .

L’un des objectifs de Yannick Nézet-Séguin est de faire en sorte que les communautés qui, traditionnellement, ne se sentent pas les bienvenues dans le monde de la musique classique le soient .

Je prends ces [nominations aux] prix Grammy comme un encouragement. Ces personnes partagent ma vision de repousser les frontières de l’opéra.

Nézet-Séguin a remporté son premier trophée Grammy en avril dernier, pour l'enregistrement à Philadelphie de deux symphonies de Florence Price, une compositrice afro-américaine méconnue. Recevoir ce prix lui a donné l'assurance qu'il devrait continuer à explorer des idées moins conventionnelles dans son travail.