Un nouveau spa nordique verra le jour à Canmore

Le groupe hôtelier Basecamp Resorts a acquis un établissement de Canmore pour le rénover et y ajouter un spa nordique.

L’hôtel Holiday Inn de Canmore a changé de mains, et ses nouveaux propriétaires souhaitent en faire un lieu de villégiature. Basecamp Resorts, qui possède déjà 400 chambres dans les Rocheuses, à la fois du côté albertain que britanno-colombien, a fait l'acquisition de cet établissement d'une centaine de lits.

Le groupe hôtelier souhaite construire un spa nordique sur le terrain de l'hôtel, en plus de rénover les chambres dans les prochains mois.

L'hôtel Holiday Inn de Canmore a été racheté par le groupe Basecamp Resorts. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

Basecamp Resorts possède déjà un spa nordique à Kananaskis, attenant à l'hôtel Kananaskis Mountain Lodge. Sky McLean, la présidente-directrice générale de l’entreprise, affirme que l’établissement est souvent plein, signe que la culture européenne alpine de détente prend sa place dans les Rocheuses.

« Pour les gens qui viennent dans les montagnes pour le calme et la quiétude, ce sera un endroit idéal. » — Une citation de Sky McLean, présidente-directrice générale de Basecamp Resorts

Pour la chroniqueuse Elizabeth Chorney-Booth, spécialisée en hôtellerie, le spa de Kananaskis, le premier du genre dans la région, a réveillé l’intérêt des visiteurs et des locaux. Selon elle, les établissements du genre deviennent de plus en plus populaires au pays.

Basecamp Resorts souhaite que ses premières chambres soient disponibles en juillet 2023, et que le spa ouvre ses portes en 2024.