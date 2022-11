Higgs dit respecter les droits linguistiques des francophones, est-ce vrai?

Les droits linguistiques des francophones du Nouveau-Brunswick ont-ils connu une érosion depuis l’arrivée au pouvoir de Blaine Higgs? Le premier ministre assure que non – et va jusqu’à dire qu’aucun individu n’a subi d’injustice – mais un expert apporte plusieurs nuances.

Alors qu’il fait face à une importante levée de boucliers sur les questions linguistiques, le premier ministre lance un défi à l’opposition et à tous ceux qui le critiquent sur la place publique.

Est-ce que les droits de quelqu’un, dans n’importe quelle partie de la province, n’ont pas été respectés depuis l’entrée en poste de ce gouvernement? Je dirais que non , a dit Blaine Higgs, mardi à l’Assemblée législative.

Il allègue aussi qu’il n’y a eu aucune érosion des droits linguistiques depuis qu’il est arrivé au pouvoir.

Est-ce quelque chose a changé pour le pire? Je dirais que non. Et ça ne va pas changer , a-t-il ajouté en mêlée de presse.

Est-ce qu’il dit vrai? L’expert en droits linguistes Michel Doucet explique que, s’il est juste de dire que les francophones n’ont pas perdu de droits linguistiques – puisque la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi sur les langues officielles n’ont pas été modifiées – il est faux d’affirmer que les droits d’aucun Néo-Brunswickois n’ont été violés.

Des traitements inéquitables

Blaine Higgs a lancé la balle dans la cour de ses critiques, mardi à la période des questions à l’Assemblée législative.

À la période des questions, mardi, la députée libérale de Caraquet Isabelle Thériault a répondu que cela était tout simplement faux et a dressé une longue liste de traitements inéquitables .

« Nous accuser de parler français en chambre pour créer de la diversion. Nous traiter d'abats jours. Être muet depuis un an sur le rapport sur les langues officielles. Affirmer que son commissariat est négatif. Abolir les conseils d'administration des régies de la santé. » — Une citation de Isabelle Thériault, députée libérale de Caraquet

Elle a énuméré quelques dossiers, dont la nomination de Kris Austin comme ministre, puis comme membre du comité sur la révision de la Loi sur les langues officielles.

Elle a aussi rappelé que Blaine Higgs a tenté de réduire les exigences linguistiques dans les services ambulanciers. Et qu’il a tenu des conférences de presse en anglais, avec traduction simultanée, pendant la crise sanitaire.

Une demi-vérité , affirme un expert

Le juriste Michel Doucet affirme que le premier ministre a raison lorsqu’il dit qu’il n’a pas retiré de droits linguistiques aux francophones depuis son arrivée au pouvoir en 2018.

C’est vrai, parce que pour qu’il y ait un recul des droits linguistiques, il faudrait qu’il y ait une modification à la Charte des droits et libertés et à la Loi sur les langues officielles et il n’y a eu aucune modification, pour l’instant, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de violation de ces droits , explique-t-il.

Michel Doucet rappelle que le gouvernement et ses institutions ont enfreint la Loi sur les langues officielles à de nombreuses reprises ces dernières années.

Le premier ministre a dit qu’il trouvait les rapports de la commissaire [aux langues officielles] négatifs, mais s’il allait les voir, il verrait que depuis qu’il est au pouvoir et avant également, il y a des citoyens au Nouveau-Brunswick qui ont vu leurs droits bafoués , explique le juriste Michel Doucet.

L’an dernier, plus d’une centaine de plaintes ont été jugées recevables par le commissariat.

127 plaintes en un an Durant la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick a reçu 230 plaintes. De ce nombre, 127 plaintes ont été jugées recevables, dont 113 alléguant le manque de service en français et 14 alléguant le manque de service en anglais.

Il y a eu des plaintes contre lui [Blaine Higgs], contre Ambulance Nouveau-Brunswick, des plaintes contre les hôpitaux au Nouveau-Brunswick. En disant qu’il n’y a pas de plaintes, il induit les gens en erreur ou du moins il dit une demi-vérité , affirme Michel Doucet.

Est-ce pire qu’avant?

Michel Doucet affirme que, depuis que la Loi sur les langues officielles existe, tous les gouvernements l’ont violé.

Ce n’est pas faux, les autres gouvernements ont également été très fautifs.

Ce qui est différent dans le cas de Blaine Higgs, selon le juriste, c’est son incompréhension et ses alliances avec des gens comme Kris Austin . C’est le fait que lui-même ne donne pas confiance aux gens qu’il comprend cette loi.

« Il y a une incompréhension de ce que sont les droits linguistiques, du rôle de la Loi sur les langues officielles, du rôle de la charte. [Blaine Higgs] semble confondre tout ça. » — Une citation de Michel Doucet, expert en droits linguistiques

C’est un aveuglement volontaire de la part de Monsieur Higgs et ça démontre qu’il a beaucoup de travail à faire pour bien comprendre la portée de la Loi sur les langues officielles et la portée de la charte.

Blaine Higgs n’a toujours pas répondu au rapport des commissaires chargés de la révision de la Loi sur les langues officielles. Sa réponse est attendue de pied ferme par la société civile acadienne. Le premier ministre a promis une réponse cet automne .

