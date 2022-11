Supervedette du soccer canadien, Alphonso Davies en route pour le Mondial

Le joueur du club allemand Bayern Munich et supervedette de l’équipe canadienne masculine de soccer, Alphonso Davies, a connu une année mouvementée, marquée par des problèmes de santé. Il pourrait cependant se rétablir à temps de sa récente blessure pour prendre part à la Coupe du monde au Qatar.

Ce serait la première participation du latéral gauche canadien à cette compétition à laquelle le Canada n’avait plus participé depuis 1986. Mais avant d’arriver au sommet du soccer, Alphonso Davies a dû passer par de nombreuses péripéties, comme en témoigne son histoire.

Né dans un camp de réfugiés au Ghana de parents qui ont fui la guerre civile au Liberia, Alphonso Davies arrive au Canada à l'âge de 5 ans. Sa famille s’installe provisoirement à Windsor, en Ontario, avant de s’établir pour de bon à Edmonton.

C’est dans la capitale albertaine que le jeune Alphonso s’initie au soccer, grâce à un programme pour enfants défavorisés.

Des débuts prometteurs

Ancien capitaine du Canada et ancien entraîneur de l’équipe nationale des jeunes, Paul Stalteri a vu Alphonso Davies pour la première fois à l'âge de 14 ans. C’était dans un camp d'entraînement des moins de 15 ans, à Toronto. Il se souvient avoir détecté immédiatement le potentiel du jeune Alphonso : On pouvait voir tout de suite qu'il avait quelque chose de différent , dit-il.

Paul Stalteri, qui sert actuellement au FC Toronto en qualité d’entraîneur adjoint, ajoute : Évidemment, à 14 ans, [il avait] un corps différent de celui qu'il a maintenant, mais il était rapide et dynamique et toujours puissant quand on le compare aux joueurs qui l'entouraient.

Selon lui, Alphonso Davies pouvait jouer à n’importe quelle position sur le terrain, et il était capable de faire des choses spéciales . Il avait tous les outils pour devenir un grand joueur , se remémore Paul Stalteri.

En juillet 2016, Alphonso Davies signe son premier contrat professionnel de joueur local avec les Whitecaps de Vancouver, alors qu’il n’a que 15 ans. Il devient ainsi le troisième plus jeune de l'histoire de la Ligue majeure de soccer (MLS).

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'équipe du Canada figure dans le groupe F, avec la Belgique, la Croatie et le Maroc (archives). Photo : AFP via Getty Images/Ezequiel Becerra

Voie pavée vers le vedettariat

Deux ans plus tard, les Whitecaps acceptent de le transférer au Bayern Munich, l’un des plus grands clubs européens de soccer, pour un montant qui, pour la MLS, constituait alors un record : plus de 22 millions de dollars américains.

Mais Alphonso Davies a dû terminer la saison avec Vancouver avant de rejoindre officiellement le géant bavarois, en janvier 2019.

Sous ses nouvelles couleurs, Alphonso Davies est installé au poste d’arrière gauche par son nouvel entraîneur Nico Kovac, alors qu’il était jusque-là considéré comme un attaquant, selon Paul Stalteri, qui est par ailleurs le premier Canadien à avoir joué en Bundesliga, sous le chandail du Werder Brême.

Le transfert à Munich du jeune joueur et son changement de position ont visiblement favorisé son ascension, comme le constate Paul Stalteri : Il est sans doute le meilleur au monde à son poste [...], il est dans un grand club. Choisir cet endroit a été énorme pour lui dans son développement.

Avec le Bayern Munich, Alphonso Davies a disputé 143 matchs toutes compétitions confondues, lors desquels il a marqué 8 buts et délivré 21 passes décisives.

Son armoire à trophées compte trois titres de champion de la Bundesliga, deux Coupes d'Allemagne, une Supercoupe d'Allemagne, une Supercoupe de l' UEFA , un titre de vainqueur de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA et, surtout, un titre de vainqueur de la Ligue des champions européenne.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Alphonso Davies compte à son riche palmarès un trophée de Ligue des champions, une compétition considérée comme un Graal du soccer européen (archives). Photo : Getty Images

Symbole du soccer canadien

Alphonso Davies n’a que 16 ans lorsqu'il fait ses débuts en équipe sénior du Canada, en juin 2017 contre Curaçao, devenant le plus jeune joueur masculin de l'histoire de l'équipe canadienne.

Il venait d’obtenir sa citoyenneté canadienne une semaine plus tôt.

Sa nouvelle apparition intervient lors de la victoire canadienne (4-2) contre la Guyane française. Lors de ce match comptant pour la Gold Cup, il a marqué deux buts et a remporté le trophée de meilleur buteur du tournoi et celui de meilleur jeune joueur. Il a également été inclus dans le meilleur onze du tournoi.

Avec l’équipe canadienne, Alphonso Davies en est actuellement à 12 buts et à 16 passes décisives en 34 matchs.

Il est devenu le visage du soccer masculin canadien, sur et hors du terrain. En juin 2018, il a ouvert la présentation du Canada au Conseil de la FIFA à Moscou, dans le cadre de la candidature conjointe avec les États-Unis et le Mexique pour accueillir la Coupe du monde 2026.

En mars 2021, il est devenu le premier joueur de soccer et le premier Canadien à être nommé ambassadeur de bonne volonté pour l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

À cause de symptômes de myocardite apparus à la suite d'un épisode de COVID-19, le joueur a dû s’éloigner des pelouses pendant un moment. Il a manqué 7 des 14 matchs du Canada lors de la dernière ronde de qualification de la Zone CONCACAF pour la Coupe du monde, avant de retrouver les terrains à la mi-avril.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Alphonso Davies a connu une année mouvementée, commne ici, lorsqu'il a été frappé accidentellement à la tête par un adversaire lors d'un match du Bayern Munich à Dortmund (archives). Photo : Associated Press / Martin Meissner

Au début du mois d’octobre, il a subi une ecchymose crânienne après avoir reçu par inadvertance un coup au visage, lors d’un match face au Borussia Dortmund. Il s’est blessé à nouveau le 5 novembre, cette fois aux ischio-jambiers, lors d’une rencontre contre le Hertha Berlin.

Mais selon son club, la vedette de l'équipe canadienne devrait malgré tout être prête pour le Qatar. L'entraîneur canadien John Herdman, lui, croise les doigts.

Le premier test du Canada dans cette Coupe du monde sera face à la Belgique, le 23 novembre.

Avec les infoirmations de La Presse canadienne