La Première Nation Heiltsuk oeuvre vers une souveraineté énergétique

Gahtuwos Brown est fière de sa Nation qui fait de l’action climatique une priorité. Ce que nous espérons, c'est que d'autres communautés et municipalités puissent observer ce que nous faisons et réaliser qu'elles peuvent aussi faire des changements, dit la directrice des communications de l’équipe de l’action climatique Heiltsuk.

« Nous avons plus d'eau sur notre territoire que de terre. Il est vraiment important que nous ayons des solutions énergétiques propres pour nos bateaux », affirme Gahtuwos Brown, la directrice des communications de l'équipe de l’action climatique Heiltsuk. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Vers une meilleure qualité de vie

Située à Bella Bella sur l’île Campbell, la communauté de 1600 résidents est accessible uniquement par bateau ou par avion. L'équipe s'est tout d'abord penchée sur le plus gros émetteur de carbone de la communauté : le chauffage. Ils ont donc éliminé les fournaises domestiques à mazout, un hydrocarbure livré par bateau, pour les remplacer par des thermopompes, fonctionnant à l'électricité.

Environ 75 % des maisons de Bella Bella sont aujourd’hui pourvus de ces systèmes. Ce que nous pouvons constater, c'est que chaque foyer économise en moyenne 1500 dollars par an sur les coûts de chauffage et génère cinq tonnes de moins d'émissions de gaz à effet de serre par an et par foyer , explique Michael Vegh, conseiller de la mise en œuvre des projets énergétiques de l’équipe de l’action climatique Heiltsuk.

Michael Vegh se trouve devant plusieurs maisons à Bella Bella qui ont été rénovées avec l'aide financière de l'initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel. Les thermopompes permettent de remplacer les fournaises domestiques à mazout pour un système de chauffage électrique. La communauté de Bella Bella en Colombie-Britannique dépend du diesel pour le chauffage de certains bâtiments. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Image 2 de 3 Les thermopompes permettent de remplacer les fournaises domestiques à mazout pour un système de chauffage électrique. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Image 3 de 3 La communauté de Bella Bella en Colombie-Britannique dépend du diesel pour le chauffage de certains bâtiments. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Cela permet d'obtenir une meilleure qualité de l'air et réduire les problèmes respiratoires , ajoute-t-il. Les rénovations incluent également une meilleure isolation des maisons pour conserver la chaleur.

« Nos maisons sont notre fenêtre sur le monde et nous avons besoin de maisons saines pour avoir un avenir sain. » — Une citation de Michael Vegh, citant le Chef héréditaire de la Première Nation Heiltsuk Frank Brown

Un tournant dans l’histoire

En octobre 2016, un événement catastrophique a été déterminant dans leur quête de s’affranchir de leur dépendance aux énergies fossiles. Le naufrage du remorqueur Nathan E. Stewart au large de Bella Bella a marqué la Première Nation.

Pendant plus de 20 jours, les membres de la communauté ont tenté de réduire l’impact du déversement de diesel dans les eaux du passage Seaforth, raconte Michael Vegh. Nous avons réalisé à quel point, étant une communauté éloignée, nous sommes livrés à nous même.

Nathan E. Stewart a déversé 110 000 litres de diesel et de pétroles lourds sur le territoire de pêche de la nation Heiltsuk sur la côte centrale de la Colombie-Britannique en octobre 2016. Kirby Corp. devrait être condamné mardi en vertu de la Loi sur les pêches. Photo : (Nation Heiltsuk)

Le déversement de 110 000 litres de diesel a eu des conséquences dévastatrices sur leur territoire traditionnel de pêche.

Je pense que cela a permis à la communauté de prendre conscience du risque réel que représente le transport de pétrole et de diesel pour répondre à nos besoins essentiels. Aujourd'hui, ce n'est tout simplement plus un risque que nous avons besoin de prendre , raconte Michael Vegh.

Les énergies renouvelables se sont donc rapidement imposées comme une solution énergétique plus propre, mais cette transition a toutefois soulevé de nouveaux enjeux.

La communauté de Bella Bella est située sur l’île Campbell, sur la côte centrale de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Le soleil guérisseur

Cet hiver, la moitié de la communauté a subi une panne de courant pendant deux semaines, raconte Gahtuwos Brown, qui déplore que la centrale hydroélectrique ait atteint le maximum de sa capacité.

Notre but est d’obtenir une souveraineté énergétique en tant que Nation et une partie de ce plan est le projet d’énergie solaire , dit-elle en face du centre de santé et de bien-être de Kunsoot.

Alors que les derniers rayons du soleil de la journée brillent sur les panneaux solaires, elle explique que le centre est entièrement alimenté à l’énergie solaire, une énergie renouvelable qui s’est imposée pour cet espace dédié à la guérison.

« Si votre territoire et vos océans sont en mauvaise santé, alors votre peuple et votre esprit le sont aussi. » — Une citation de Gahtuwos Brown, directrice des communications de l’équipe de l’action climatique Heiltsuk

Ces panneaux solaires alimentent le centre de santé et de bien-être et démontrent que l’énergie solaire est une possibilité dans la région. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Un exemple d’autosuffisance que la membre de la Première Nation Heiltsuk compte reproduire.

Le coût du chauffage de l’école en hiver peut dépasser les 10 000 $ par mois, c'est de l'argent qui est retiré de leur éducation. [...] Nous allons nous assurer que les espaces communautaires, les magasins, l’école soient alimentés par le soleil.

L'agriculture verticale pour favoriser l’autonomie alimentaire ou encore l'utilisation du biodiesel comme carburant pour les bateaux font également partie des projets proposés.

Ces projets ambitieux ont toutefois un coût élevé. Ça va nous coûter plus de 19 millions de dollars. Nous avons obtenu 1,8 million de financements pour ces projets et donc, nous commençons par quelques-uns d'entre eux , constate Gahtuwos Brown.

Elle aimerait que ce genre de financement soit plus fréquent. Ça doit être la norme, le strict minimum pour chaque Première Nation, pour chaque communauté au Canada.

Gahtuwos Brown, directrice des communications (à gauche) et Astrid Wilson (à droite) ambassadrice de la jeunesse pour l'action climatique sont fières du travail accompli par l’équipe d’action climatique de la Première Nation Heiltsuk en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Un modèle au pays

La majorité des 224 communautés isolées au Canada qui dépendent de ce carburant sont des communautés autochtones. La Première Nation Heiltsuk est l'une des premières à avoir reçu le soutien d'un programme fédéral visant la transition du diesel vers des énergies propres.

Le but à long terme c'est de mettre en place une stratégie pour pouvoir soutenir la transition hors diesel de toutes les communautés éloignées qui le désirent , affirme Éric Lévesque, gestionnaire des politiques au Carrefour de l’énergie propre pour les communautés autochtones éloignées chez Ressources naturelles Canada.

Pour le moment, seulement 24 champions du climat ont été appuyés par cette initiative, mais il affirme que le gouvernement soutient d'autres projets de transition énergétique. Au cours des cinq, six dernières années, il y a environ 130 communautés qui ont été soutenues de manière variée , dit-il.

Le plan d’action climatique de la Première Nation Heiltsuk s'est démarqué à l'échelle fédérale par la portée et la quantité des projets proposés, et leur a valu le prix de la communauté de l'année décerné par Clean Energy BC.