Mises en chantier : la bonne performance de la RMR de Saguenay se poursuit

Selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) transmises par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), il y a eu 45 mises en chantier d’habitations dans la RMR de Saguenay en octobre, incluant les logements individuels et collectifs. Il y en avait eu 42 en octobre 2021. Il s’agit donc d’une hausse de 7 %.

Depuis le début de l’année, l’augmentation est de 16 %, avec un total de 547 mises en chantier par rapport à 472 en 2021. Cette tendance est la même depuis trois ans alors qu’il y avait eu une hausse des mises en chantier de 18 % en 2020 et de 11 % en 2021.

En baisse au Québec

La RMR de Saguenay continue également à faire mieux que les autres RMR depuis le début de l’année.

La baisse au Québec parmi les municipalités de plus de 10 000 habitants est de l’ordre de -1 % en octobre et -12 % depuis janvier.

Il s’agit d’une neuvième baisse de la construction résidentielle au cours des onze derniers mois. Aussi, si l'on regarde le cumul des dix premiers mois de 2022, on constate une contraction de 12 %. L’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les mises en chantier est donc bien perceptible, et cela touche tous les segments de marché , a dit à propos du Québec Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’ APCHQ , dans une déclaration par courriel.

Il n’y a que la RMR de Trois-Rivières qui fait mieux que Saguenay avec une augmentation de 22 %. La baisse est de -32 % à Sherbrooke.

En plus de Saguenay, la RMR de Saguenay comprend les municipalités de Saint-Honoré, Saint-David-de-Falardeau, Saint-Fulgence, Larouche, Saint-Félix-d’Otis, Bégin, Saint-Charles-de-Bourget et Sainte-Rose-du-Nord.