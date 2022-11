Hausse des voies de fait simples dans les écoles de l’Outaouais

Infractions dans les écoles primaires et secondaires de l’Outaouais Infractions dans les écoles primaires et secondaires de l’Outaouais Type d'infraction 2019-2020 2020-2021 2021-2022 1er septembre au 15 novembre 2022 Voie de fait grave 1 3 2 0 Agression armée 7 7 16 0 Voie de fait simple 51 43 100 24 Proférer des menaces 40 27 71 7 Paix et bon ordre 26 16 25 9

Des professeurs font les frais de cette violence grandissante, selon le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO).

On constate de plus en plus de violence, surtout celle où on vise des enseignants , déplore Nathalie Gauthier, présidente du SEO. On demande d’avoir des politiques de tolérance zéro, ce qui n’est pas encore fait.

Violence en hausse et, surtout, du début à la fin du cheminement scolaire.

Chez les tout-petits, [on constate] de plus en plus de crises hors du commun. Les enseignants et les enseignantes peuvent se faire mordre, se faire frapper, se faire lancer des objets. Souvent, on a besoin d’une personne-ressource qui peut intervenir en contention avec l’élève. Nous, on n’a pas le droit de le faire , explique Mme Gauthier.

Nathalie Gauthier est présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

De ce fait, des enseignants doivent prendre des moyens extraordinaires pour calmer la situation.

Souvent, ce que l’enseignante va faire, [...] c’est qu’elle va être obligée de sortir [de la classe] avec les autres élèves pendant que quelqu’un vient essayer de calmer l’élève en classe , poursuit-elle.

« Ce sont des situations qu’on voyait plus rarement il y a quelques années. » — Une citation de Nathalie Gauthier, présidente, Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais

À l’autre bout du spectre scolaire, Nathalie Gauthier s’inquiète de l’effet délétère des médias sociaux sur les comportements des adolescents. La question de la sécurité se pose autant pour les jeunes eux-mêmes que pour le corps professoral. Les enseignants [font l'objet] de fausses allégations sur les médias sociaux. Je donne en exemple les fameuses pages de confidences , déplore-t-elle en ajoutant qu’ils reçoivent aussi des menaces de mort.

Par ailleurs, la violence s’est transformée entre les élèves. Encore une fois, les médias sociaux sont montrés du doigt. Ils se regroupent et essaient de manigancer des situations où ils peuvent faire de l’intimidation envers un autre élève , ajoute Mme Gauthier.

Transformation de la violence, selon le SPVG

Les derniers chiffres du SPVG tendent à corroborer les propos du SEO. En décortiquant les données du corps de police, on constate effectivement une hausse du nombre d'infractions de voies de fait simples et de menaces contre la personne.

Josée Bouchard, agente relationniste pour le SPVG , ne souhaite pas sauter trop rapidement aux conclusions. Ce sont des vagues , explique la policière. C’est difficile à dire s’il y a une augmentation qui va rester [ou s’estomper].

Elle concède néanmoins que les actes violents ont beaucoup changé avec l’utilisation massive des médias sociaux par les jeunes. Ça a amené une augmentation ou d’autres types de crimes qu’on ne voyait pas avant , souligne-t-elle. Si on parle d’une bataille [...], pourquoi y avait-il tant de gens impliqués sur les lieux? C’est probablement par les réseaux sociaux , ajoute la policière, qui cite en exemple l’intimidation qui se produit sur les réseaux sociaux.

Josée Bouchard est porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Elle ne souhaite pas s’avancer sur les raisons de l'augmentation du nombre de certaines infractions au cours de la dernière année scolaire. Je ne suis pas psychologue , dit-elle. Elle en déduit néanmoins que le retour en classe après les vagues de confinement a pu influer sur la désorientation ou sur la désorganisation de certains élèves.

Treize policiers parcourent les écoles secondaires de la région pour faire de la prévention, souligne Mme Bouchard. Des programmes ont été conçus par le SPVG , comme Avise, VIP et #gardeçapourtoi. Ce sont tous des programmes qui parlent de violence et de différents crimes pour sensibiliser les jeunes , conclut-elle.

La situation prise au sérieux, selon le CSSPO

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais dit agir dès le préscolaire pour prévenir la violence dans les milieux d’enseignement. Il y a des actions qui sont menées auprès des élèves à chaque niveau pendant leur parcours scolaire pour les sensibiliser à ce qu’est l’intimidation, ce qu’est la violence, pour qu’ils puissent la reconnaître et la prévenir , souligne Stéphane Lacasse, directeur général du CSSPO.

M. Lacasse souligne l’importance de la collaboration entre toutes les parties. Ça prend un village pour élever un enfant. [...] On doit s’assurer de travailler en collaboration avec tout ce monde-là pour intervenir sur des situations qui, des fois, se passent à l’extérieur de l’école mais qui ont des répercussions à l'intérieur, conclut-il.

Avec les informations de Rémi Authier et de Rosalie Sinclair