Cinq défis pour atteindre la carboneutralité

Des gens d’affaires, des chercheurs et des experts étaient réunis en début de semaine à Ottawa pour la seconde édition du Symposium Transition Solutions, un événement pancanadien à Ottawa, organisé par le centre de recherche gaspésien Nergica.

L’objectif était de réfléchir aux mesures nécessaires pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

De retour de la rencontre, le directeur général du centre de recherche Nergica, Frédéric Côté, en a profité pour faire le point les défis de la transition énergétique.

Il faut être honnête et constater que la situation actuelle n’est pas celle qui est souhaitée , commente le spécialiste de l’énergie renouvelable, qui demeure toutefois optimiste sur l’atteinte de l’objectif. J’aime mieux voir le verre à moitié plein.

Contexte canadien

Un des premiers constats de Frédéric Côté est la réalité politique constitutionnelle canadienne. L’énergie est un dossier provincial, observe Frédéric Côté, et les cibles sont fixées par le fédéral, notamment dans le cadre d’entente à l’international.

La transition est donc aussi un enjeu d’entente fédérale et provinciale.

Énergie

Le contexte mondial est aussi un défi important, notamment sur le plan de l’énergie.

Frédéric Côté y voit tout de même une occasion intéressante pour la transition énergétique. Peut-être qu’on est en train de repositionner l’approvisionnement énergétique pour s’éloigner du pétrole et gaz qui, dans le contexte actuel avec la Russie, est utilisé comme moyen de pression.

C’est là, sans doute un moment, selon lui pour se tourner vers les énergies renouvelables et assurer une stabilité dans l’approvisionnement énergétique. C’est quand même un chantier de société d’envergure, car il est question de revoir fondamentalement plusieurs éléments de notre fonctionnement sur le plan de l’énergie.

Décarboniser l'industrie

La transition énergétique a un aspect socio-économique indéniable comme le souligne l’IRIS dans une étude récente sur la décarbonisation du secteur industriel.

La transition doit être juste, relève M. Côté. Il faut penser aux travailleurs, si on sort de certains secteurs on devra accompagner les populations. L’innovation et l’esprit d’entreprise restent des clés essentielles. Il faut reconnaître qu’il y a du travail qui se fait au sein des industries pour réduire les émissions. Carboneutralité ne veut pas dire fermetures d’usines parce que les procédés d’usines s’améliorent , commente Frédéric Côté.

Main-d'oeuvre

Frédéric Côté estime que la main-d'œuvre et la formation devront aussi être au rendez-vous de la transition énergétique.

Il donne l’exemple de Nergica qui collabore avec le cégep de la Gaspésie-Les Îles. On est en train de travailler à revoir certains programmes de formation notamment en génie électrique pour leur donner des éléments en lien avec les énergies renouvelables, mais c’est vrai aussi pour d’autres formations.

Approvisionnement international

Enfin, la carboneutralité est un dossier international. Les entreprises de partout dans le monde sont à revoir leur empreinte et leur fonctionnement ce qui inclut leur approvisionnement. À la fois pour travailler avec des pays plus stables politiquement, mais aussi avec une empreinte écologique plus basse.

À cet égard, les entreprises québécoises sont bien positionnées, d’après M. Côté.