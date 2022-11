Lancement à Ottawa de l’Opération Ruban rouge pour lutter contre l’alcool au volant

Le temps des fêtes approche à grands pas et pour l’occasion l’organisme Les mères contre l'alcool au volant (MADD Canada) de concert avec le Service de police d’Ottawa (SPO), ont lancé l'Opération ruban rouge 2022, mercredi, afin de rappeler à la population l’importance de ne pas conduire avec les facultés affaiblies.

Une initiative qui prend d’autant plus d’importance cette année, alors que la ville d’Ottawa fait face à une augmentation significative d'accidents ou d’incidents de la route impliquant une substance, a annoncé Valérie Keyes, présidente de MAAD Ottawa.

C’est très important de comprendre l’effet [de l’alcool au volant] sur les familles, les amis et la communauté où se produisent les accidents , a-t-elle affirmé.

La sergente par intérim du SPO , Amy Gagnon, a abondé dans le même sens.

Depuis qu’on sort [suite à la levée des restrictions sanitaires], on a remarqué une hausse [d'incidents reliés à l'alcool au volant]. Cette année, une campagne comme celle-ci est importante. Vous sortez, vous fêtez, profitez-en, mais planifiez , a-t-elle dit.

Lancement de l'Opération ruban rouge à l'hôtel de ville d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Il s'agit souvent de jeunes victimes a continué Mme Keyes.

MAAD va encourager [les jeunes] à prendre les bonnes décisions, à propos de comment on arrive à la maison après une fête , a-t-elle fait valoir.

De ce fait, dès cette semaine plusieurs barrages routiers seront installés à différents endroits de la capitale fédérale afin de rappeler l’importance de rester vigilant face aux dangers de l’alcool et des stupéfiants, affirme la sergente Amy Gagnon.

Une campagne nous permet de prendre un moment pour reconnaître que conduire avec les facultés affaiblies affecte tout le monde. On connaît tous quelqu’un qui a été affecté soit on connaît quelqu’un qui est décédé ou une personne qui a été accusée. Donc il faut prendre un moment pour réfléchir et penser à ces gens-là. Ou décider de prendre une différence , a-t-elle-dit en guise de conclusion.

Avec les informations de Christian Milette