Québec solidaire déjà sur les rangs dans la circonscription de Dominique Anglade

L'avocat Guillaume Cliche-Rivard tentera de l'emporter dans Saint-Henri–Sainte-Anne, un bastion montréalais du Parti libéral du Québec depuis sa création, il y a près de 30 ans.

Je sens qu'il y a une possibilité , assure l'ancien président de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, qui vise dans un premier temps à obtenir l'investiture solidaire.

Guillaume Cliche-Rivard met en avant la progression constante de Québec solidaire dans ce secteur. Près de 28 % des électeurs – contre 36 % pour Dominique Anglade – ont voté pour ce parti de gauche cet automne. Cette proportion était de moins de 24 % quatre ans plus tôt.

L'écart, inférieur à 3000 votes, semble surmontable, juge-t-il en entrevue avec Radio-Canada, en continuant le porte-à-porte et le travail sur le terrain .

« C'est important d'être dès maintenant sur le fil de départ. On va redoubler d'efforts pour faire mieux et pour l'emporter. » — Une citation de Guillaume Cliche-Rivard, candidat de Québec solidaire

Résident de ce quartier du sud-ouest montréalais, Guillaume Cliche-Rivard promet une campagne inspirante , axée notamment sur l'immigration.

Je veux apporter un discours beaucoup plus optimiste sur l'immigration. C'est pour ça que je me suis lancé la première fois et c'est encore plus vrai maintenant , affirme-t-il en indiquant avoir été horrifié par la fin de la récente campagne électorale et par les propos de l'ex-ministre de l'Immigration Jean Boulet.

Avant de s'excuser, le candidat caquiste, réélu dans Trois-Rivières, avait déclaré, à tort, que 80 % des immigrants [...] ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise .

Je veux vraiment faire changer ce "narratif" , reprend Guillaume Cliche-Rivard, alors que Québec solidaire prône une hausse significative des seuils d'immigration. Il faut voir l'immigration comme une plus-value, une contribution, un enrichissement pour le Québec.

Éric Duhaime ne se lancera pas

Avec 11 députés à l'heure actuelle, dont 10 sur l'île de Montréal, Québec solidaire est le seul parti, avec la Coalition avenir Québec, à avoir fait des gains aux dernières élections.

Le parti représenté par Gabriel Nadeau-Dubois et par Manon Massé a notamment glané les circonscriptions montréalaises de Verdun et de Maurice-Richard, détenues depuis plusieurs années par les libéraux.

Aucun autre parti politique n'a pour l'instant présenté de candidat dans Saint-Henri–Sainte-Anne. Seule certitude : Éric Duhaime ne sera pas sur la ligne de départ.

Alors que le Parti conservateur du Québec n'a remporté aucun siège à l'Assemblée nationale malgré un score historique, une possible candidature de l'ancien animateur radio a été évoquée ces derniers jours. Mais cette éventualité est finalement repoussée par son équipe.

Nous n'avons pas encore annoncé de candidature pour la partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne, mais je vous confirme qu'il ne s'agira pas de M. Duhaime , indique Cédric Lapointe, son attaché de presse. Les conservateurs ont terminé cinquièmes dans cette circonscription le 3 octobre avec un peu plus de 6 % des voix.

À ce jour, aucune date de scrutin n'a été fixée. Le premier ministre dispose de six mois après la démission de Dominique Anglade pour déclencher une élection partielle.