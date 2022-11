Des Manitobains de Sainte-Anne à l’émission Dragons’ Den avec leur pelle à neige

Lorne Stoddart, qui est un technicien d'entretien d'aéronef à la retraite, a conçu le Snowdozer en voulant déneiger son stationnement à Sainte-Anne en 2016.

Judy et Lorne Stoddart Photo : Judy Stoddart

J'ai attaché un bâton de hockey à une planche de bois d'environ 1 mètre de large et je me suis rendu compte que je pouvais pousser facilement de grande quantité de neige , raconte Lorne Stoddart.

Il ajoute que c'est cette solution maison qui a donné naissance à la version actuelle du Snowdozer, faite de plastique et d'aluminium, des matériaux mieux adaptés à la neige .

Selon l'inventeur, l'avantage du produit est que la neige ne tombe pas derrière la pelle et roule quand on la pousse. C'est idéal pour passer sous les voitures , note-t-il.

Sa femme, Judy Stoddart, gère la commercialisation. C'est elle a tenté de convaincre les investisseurs de l'émission que le Snowdozer en vaut la peine, lors de l'enregistrement de l'épisode diffusé jeudi. Une expérience intimidante , mais aussi stimulante , d'après les deux entrepreneurs.

Quand nous sommes arrivés sur le plateau de l'émission, les dragons et toute l'équipe étaient très gentils , dit Judy, ajoutant que cela lui a permis de se sentir plus en confiance.

Une pelle utilisée pour déneiger le stade des Blue Bombers

Nous sommes très fiers de notre produit et de voir jusqu'où il s'est rendu , dit Judy Stoddart. Il est vendu par plusieurs détaillants au Canada et aux États-Unis, et a déjà servi à déneiger le IG Field à Winnipeg.

Une personne avec un Snowdozer à la main au IG Field, à Winnipeg. Photo : Facebook/Snowdozer

À la base, nous avons conçu notre produit notamment pour les stationnements et les patinoires [...] mais plusieurs personnes ont adapté le Snowdozer , précise Judy Stoddart. Elle donne l'exemple d'un éleveur qui l'utilise pour se débarrasser des déjections de ses vaches.

On saura jeudi soir si les deux Manitobains de Sainte-Anne sont parvenus à convaincre les dragons de l'émission, diffusée à partir de 20 h sur CBC et sur la plateforme CBC Gem  (Nouvelle fenêtre) .