Doctors Manitoba craint une saison de virus respiratoires sans précédent dans la province

L’organisme Doctors Manitoba tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme et avertit les Manitobains de se préparer à une saison de virus respiratoires sans précédent tout au long de l'automne et de l'hiver, conséquence d’une triple menace infectieuse.

Doctors Manitoba s'inquiète que les hôpitaux de la province soient débordés alors que les cas de patients atteints du virus respiratoire syncytial (VRS), de COVID-19 et de grippe augmentent.

Cette triple menace virale constitue un risque sérieux pour de nombreux Manitobains, qui peut parfois entraîner une hospitalisation, une visite aux soins intensifs ou même la mort , a lancé la présidente de Doctors Manitoba, la Dre Candace Bradshaw, lors d'une conférence de presse mercredi.

Nous constatons déjà que les hôpitaux ont du mal à faire face à l'augmentation rapide du nombre de patients , poursuit-elle.

D’après Soins communs Manitoba, 201 patients ont visité l'Hôpital pour enfants de Winnipeg dimanche, ce qui constitue le nombre le plus élevé jamais vu en une journée depuis des années. La Dre Bradshaw ajoute que l'urgence de l'Hôpital Saint-Boniface voit aussi une augmentation du flux de patients.

Les médecins recommandent fortement aux Manitobains de prendre des mesures pour protéger leur santé et ralentir la propagation des virus respiratoires cet automne et cet hiver.

Ils continuent de recommander le port du masque dans les lieux publics fréquentés et mal aérés. De plus, Doctors Manitoba incite les Manitobains à se faire vacciner contre la COVID-19.

Il est recommandé d'avoir un plan au cas où quelqu'un tomberait malade et que leur ménage dispose d'un stock suffisant de tests rapides contre la COVID-19 et de masques comme des masques médicaux et KN95.

Retour du port du masque obligatoire?

Ces virus respiratoires viennent relancer le débat autour du port du masque.

Alors qu’au Québec, la santé publique recommande de porter le masque dans les lieux publics, le médecin hygiéniste en chef au Manitoba, Brent Roussin, le recommande également aux personnes qui le souhaitent.

Le docteur Brent Roussin est le médecin hygiéniste en chef du Manitoba. (archives) Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Cependant il a souligné qu’il ne chercherait pas à rendre de nouveau ce masque obligatoire.

On fait connaître toutes les protections que les gens peuvent prendre pour se protéger. Aucune n'est obligatoire, on s'assure seulement que les gens les connaissent. Mais on a fait des recommandations sur le port du masque qui est très efficace , affirme-t-il en entrevue.

Questionnée à savoir si le masque devrait redevenir obligatoire, la présidente de Doctors Manitoba Dre Candace Bradshaw indique que leur expertise n'est pas la santé publique .

On demande aux gens d'être prudent et on recommande de porter le masque. Les entreprises peuvent aussi offrir des masques gratuits, ça augmenterait sa prise. On accueillerait favorablement un fort encouragement de la province au port du masque , dit-elle.

Avec les informations de Ozten Shebahkeget et Anne-Louise Michel