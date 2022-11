Le maire de Chute-aux-Outardes quitte la politique

Après neuf ans comme maire, Yoland Émond a motivé sa décision par des raisons de santé et par un déménagement à l’extérieur de la région.

Il se dit fier d’avoir réalisé plusieurs projets avec le conseil municipal lors de ces neuf dernières années. Il a notamment fait avancer le dossier d’amélioration de l’accès à l’eau potable, ainsi que celui de la démolition de bâtiments désaffectés sur le territoire.

On a aussi fait un entrepôt municipal et on a fait une patinoire extérieure [...]. Ce sont des bénévoles qui s’occupent de la patinoire et je les félicite , explique le maire en précisant que l’aréna a fermé ses portes en 2008.

Une décision difficile

La décision de quitter la Manicouagan est crève-cœur pour Yoland Émond, qui habite à Chute-aux-Outardes depuis 42 ans.

« C’est une décision qui me fait mal au cœur parce que j’étais attaché à mon village. » — Une citation de Yoland Émond, maire de Chute-aux-Outarde

Son état de santé et un déménagement pour se rapprocher de sa famille l’ont poussé à prendre cette décision. Ayant remporté un million de dollars à la loterie en juin dernier, il assure que cette somme n’a pas influencé sa décision. Il explique que cette chance lui a plutôt permis de gâter sa famille.

Quand on a des cancers, on ne sait jamais quand ça va revenir. Les médecins me surveillent, mais est-ce que ça va revenir? Donc, on essaie de profiter de la vie. On veut en profiter au maximum dans les prochaines années, j’ai quand même 64 ans. On veut se rapprocher de nos enfants , explique M. Émond en entrevue.

Yoland Émond quitte également ses fonctions de préfet suppléant pour la MRC de Manicouagan et de président de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan.

Déjà un intérêt pour la chaise du maire

Le conseiller Christian Malouin a signifié son intérêt pour se présenter à l’élection partielle pour le poste de maire. Si d'autres personnes se montrent intéressées, les électeurs devraient être appelés aux urnes autour du mois de mars 2023, selon les estimations de Yoland Émond.