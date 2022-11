Christine Fréchette demande d’accélérer le traitement des demandes de permis de travail

Lors d'un forum sur l'immigration auquel participent des gens d'affaires d'un peu partout dans la province, la ministre a en effet soutenu que les permis de travail octroyés aux demandeurs d'asile qui empruntent le chemin Roxham sont actuellement délivrés trop lentement.

« Ce n’est pas optimal. On s’attend à ce que le fédéral délivre beaucoup plus rapidement les permis de travail aux demandeurs d’asile qui passent par le chemin Roxham, et Dieu sait qu’ils sont nombreux. »