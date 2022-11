Le candidat Trump fera-t-il cavalier seul?

Pas de cadre du parti républicain, d'élu influent ou de sénateur…

Après les piètres performances des candidats du milliardaire aux élections de mi-mandat, quasiment aucune personnalité de la droite américaine n'a fait le déplacement jusqu'au luxueux club de Mar-a-Lago mardi soir.

Trump leur a coûté trois élections [en 2018, 2020 et 2022] et ils préféreraient ne pas le laisser en gâcher une quatrième, en 2024 , estime Larry Sabato, professeur de sciences politiques à l'université de Virginie.

Le patron d'une entreprise d'oreillers qui nie fermement la réalité de l'élection de Joe Biden, un allié sulfureux de Donald Trump connu pour son tatouage de Richard Nixon dans le dos…

Mardi, la foule regorgeait plutôt de ces personnages hauts en couleur, qui gravitent autour de Donald Trump depuis sa défaite à la présidentielle de 2020.

L'étoile de Trump s'étiole

Signe que l'étoile du milliardaire, qui avait ces derniers mois regagné son emprise sur le parti républicain, a pâli, le manque d'enthousiasme pour la troisième campagne présidentielle de Trump se fait sentir même au sein de sa famille proche , remarque le politologue.

Des partisans de Donald Trump. Photo : Reuters / JONATHAN ERNST

Ni son fils Don Jr., ni sa fille adorée Ivanka - une de ses plus proches conseillères à la Maison-Blanche durant son mandat - n'ont participé à cette annonce en grande pompe.

Quelques minutes après l'officialisation de la candidature de son père, Ivanka Trump s'est même fendue d'un communiqué. J'aime beaucoup mon père , a-t-elle déclaré. Mais cette fois-ci […] je ne prévois pas de m'impliquer en politique.

Timide couverture médiatique

L'entrée dans la course à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui ne suscitait plus aucun doute, a été couverte a minima par certains médias conservateurs.

Fox News, l'une des chaînes les plus regardées des États unis et qui consacrait jusqu'à peu des heures d'antenne à Donald Trump, a choisi de le couper en plein discours.

Le New York Post, quotidien qui a une place prépondérante chez les conservateurs américains, a lui quasiment snobé l'annonce de Donald Trump.

À 720 jours de la prochaine élection, un retraité de Floride a annoncé par surprise sa candidature à l'élection présidentielle , a écrit, de façon ironique, le quotidien à sa 26e page.

L'annonce de la candidature de Donald Trump a été peu commentée par les médias conservateurs. Photo : Getty Images / Jason Koerner

Les deux médias, propriétés du groupe de médias conservateurs de la famille Murdoch, ont choisi de braquer leurs projecteurs vers un autre résident de Floride, le gouverneur Ron DeSantis.

Le quadragénaire, nouvelle vedette de la droite dure et susceptible de défier Donald Trump pour l'investiture républicaine, était lui aussi logiquement absent mardi soir.

Autre signe a priori inquiétant pour l'ancien président : plusieurs grands donateurs du parti républicain ont fait connaître leur intention de ne plus financer quelqu'un qu'ils considèrent comme moins susceptible d'apporter une victoire à la droite.

Parmi eux figurent Stephen Schwarzman, cofondateur du fonds d'investissement Blackstone et Kenneth Griffin, à la tête du fonds spéculatif Citadel.

Et, selon la chaîne CNBC, Andy Sabin et Stephen Ross, des magnats respectivement de la métallurgie et de l'immobilier, ont pour leur part assuré qu'ils soutiendraient désormais Ron DeSantis.

Mais rien n'est perdu

Mais n'enterrez pas Donald Trump trop vite, avertissent ses alliés.

La plupart des sondages donnent encore l'ancien président, très à l'aise avec les foules, gagnant d'une primaire républicaine et une marée de casquettes rouges continue d'affluer à ses rassemblements.

L'influent sénateur républicain Lindsey Graham a ainsi jugé mardi soir que Donald Trump serait difficile à battre , pour peu qu'il continue à adopter ce ton .

Le noyau dur de la base qui a soutenu Trump pendant six ans lui restera en grande partie fidèle , prédit Larry Sabato.

Arrivé au pouvoir en novembre 2016 dans un scénario politique inédit qu'aucun ou presque n'avait prédit, Donald Trump pourrait d'ailleurs être tenté de jouer de cette position de candidat-rebelle, si les défections dans ses rangs venaient à se poursuivre.

Donald Trump. Photo : Getty Images / Joe Raedle

Le milliardaire new-yorkais n'a d'ailleurs pas manqué mardi de rejouer sa partition bien connue d'un leader proche des Américains - majoritairement blancs, plutôt âgés - pas comme ces élites de Washington, qu'il se plaît à moquer.