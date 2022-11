Le budget du déneigement grimperait de 10 M$ à Québec

L'ajout de certaines artères à déneiger, la hausse des coûts des contrats et du carburant, de même que l'augmentation prévue des cocktails météo justifient cette hausse, selon le conseiller Lachance.

L'an dernier, pas moins de 22 tempêtes avaient frappé la Ville. L'administration ajoute également 10 kilomètres de piste cyclable à déneiger.

L'augmentation des sommes allouées sera proposée aux élus lors du prochain conseil municipal.

Rappelons que l'an dernier, la Ville avait dû puiser 9 M$ dans sa réserve pour réussir à boucler l'année de déneigement et honorer ses contrats.

5 M$ pour informer les citoyens en temps réel

L'administration Marchand débloque un autre 5 M$ pour créer un système télémétrique qui permettra aux citoyens d'être informés en temps réel du déroulement des opérations déneigement.

On veut de la prévisibilité pour les citoyens et le suivi de nos opérations. La télémétrie va nous permettre de donner de l'information en temps réel aux citoyens , a précisé Pierre Luc Lachance.

Une partie de cette somme sera investie dès cette année pour débuter le développement du système. Aucun échéancier n'est toutefois fixé pour son implantation.

Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif et responsable de l'entretien des voies de circulation. Photo : Radio-Canada / Nicolas Bilodeau

Autres mesures progressivement mises en place par la Ville : Grattage de trottoirs à 3 cm plutôt qu’à 5 cm d’accumulation de neige;

Augmentation des trottoirs qualifiés de niveau 1;

Ajout de zones d’enlèvement déclenché à 7,5 cm plutôt qu’à 10 cm d’accumulation;

Ajout de 100 feux clignotants en 2021, auxquels s’ajoutent 113 nouveaux feux en 2022;

Acquisition de deux chenillettes et sept brise-glaces rotatifs pour les zones entretenues par ses équipes.

Aux citoyens de s'impliquer

La Ville tend particulièrement la main aux citoyens pour l'aider à diminuer le mécontentement de la population. Le déneigement, c'est un travail d'équipe et les citoyens font partie de cette équipe-là , a expliqué Pierre-Luc Lachance.

Il propose notamment aux citoyens d'aider les équipes de la Ville en laissant leur voiture dans leur stationnement, si possible, plutôt que la stationner dans la rue. Même chose pour les bacs de déchets résiduels. Si les gens peuvent éviter de les mettre au chemin en pleine tempête, on est capable de faire des opérations de grattage, ça fait que les gens sont plus satisfaits , mentionne M. Lachance.

Les citoyens sont aussi appelés à respecter l'interdiction de mettre la neige de leur terrain dans la rue, ce qui accentue les quantités à ramasser pour les équipes municipales.

Rappelons que le déneigement est identifié comme la principale source d’insatisfaction des résidents de la capitale. Près du quart (23 %) des résidents insatisfaits des services municipaux identifient la gestion de la neige comme principale cause de leur mécontentement.

Stationnements sur rue

La Ville consultera également les citoyens prochainement concernant un projet pilote qui pourrait être mis en place dans les quartiers centraux en 2024.

Certains côtés de rue pourraient être interdits aux stationnements pour permettre un meilleur déneigement des trottoirs. En période de tempête, les voitures seraient autorisées à se stationner du côté où se trouvent des obstacles comme des bornes-fontaines ou des poteaux d'Hydro-Québec. Le but est d'améliorer le déneigement du côté opposé. Lors de l'enlèvement de la neige, le stationnement de nuit serait interdit comme à l'habitude.

À Charlesbourg, la Ville a décidé d'interdire le stationnement pour certains côtés des rues dès cette année.

Celui-ci sera interdit pour les artères avec une largeur de moins de 8,5 mètres et où les stationnements sur rue sont moins utilisés . Ces interdictions permettront de mieux déneiger les trottoirs, selon la Ville. Les rues Saint-Amour et Isabelle-Doucinet font notamment partie du lot.

La Ville procède chaque année au déneigement de 1300 km de trottoir et 2400 km de rue. Environ 1300 véhicules de déneigement circulent sur son territoire et procèdent à l'entretien hivernal d'environ 500 sites municipaux.