Une Saskatchewanaise découvre les sports d’endurance à 59 ans

En 2017, à l'âge de 59 ans, elle a réalisé sa toute première course sur route.

J'ai trouvé ça incroyable et c'était juste tellement amusant , affirme Carol Affleck.

Aujourd'hui, âgée de 64 ans, Carol Affleck a participé à des courses, dont plusieurs triathlons et un marathon complet.

Sa belle-soeur est la source de son inspiration

Carol Affleck confie que sa belle-sœur, Janice Affleck, qui luttait contre un cancer, lui a inspiré ce changement.

Lorsqu'elle luttait contre son cancer, nous avons parlé du triathlon qui s'appelait Just Tri It. Elle l'avait fait et elle s'était amusée , se remémore la sexagénaire.

« Elle m'a simplement encouragée. » — Une citation de Carol Affleck

Après le décès de sa belle-sœur, elle a décidé de continuer à faire du triathlon pour lui rendre hommage.

Carole Affleck affirme qu'elle a participé au triathlon « Just Tri It » pour honorer la mémoire de sa belle-sœur, Janice Affleck. Photo : Fournie par Carol Affleck

En mars 2021, elle a commencé alors à s'entraîner pour le triathlon. Depuis, elle en a terminé quatre.

Premier marathon à 61 ans

À la fin de la cinquantaine, Carol Affleck a décidé de se lancer dans une course à pied.

Sa première tentative de petite course a été couronnée de succès, selon elle.

Elle est passée à des courses de deux ou trois kilomètres autour de son quartier de Warman, ajoute-elle.

Le mari de Carol, Ross Affleck, a participé en tant que maréchal des logis au demi-marathon des premiers répondants en octobre dernier à Saskatoon. Photo : Fournie par Carol Affleck

Elle a terminé une distance de 5 km au marathon de la Saskatchewan en 28 minutes et 48 secondes.

Quand j'ai regardé les autres dans d'autres catégories, je me suis dit que j’ai couru plus vite que certaines personnes de 30 à 40 ans, précise Mme Affleck. Je suis un peu une vieille dame et je l'ai fait , se réjouit-elle.

Elle s'est ensuite entraînée pour une course de 10 km.

Pour elle, franchir la ligne d'arrivée était une expérience émotionnelle.

Je n'avais jamais couru 10 kilomètres d'affilée auparavant, dit-elle. C'était comme une sorte d'euphorie.

Elle a ensuite terminé plusieurs demi-marathons. Puis, à l'âge de 61 ans, elle a couru un marathon complet.

Aller plus loin

Mme Affleck prévoit de participer à quatre autres triathlons l'été prochain, ainsi qu'à de nombreuses autres courses, dont le prochain Santa Shuffle à Regina.

« Je vais juste continuer à le faire jusqu'à ce que je ne puisse plus. Alors je ferai quelque chose de différent. » — Une citation de Carol Affleck

Carol Affleck attribue son succès rapide à l'encadrement offert par le programme Just Tri It. Ainsi, elle ajoute que ses petits-enfants sont aussi une grande source de motivation.

Carol Affleck entourée par ses petits-enfants après avoir terminé son premier marathon à 61 ans. Photo : Fournie par Carol Affleck

Malgré son succès actuel, la sexagénaire affirme qu'elle ne regrette pas de ne s'être lancée dans le monde des sports d'endurance que plus tard dans sa vie. En effet, ce départ tardif a contribué à élargir sa vision du vieillissement, selon elle.

Je ne pense pas que cela ferait une différence si j'avais commencé cela à 30 ans. Je ne pense pas que j'aurais été prête à le faire ou que j'aurais eu le temps de le faire , a déclaré Mme Affleck.

Avec les informations de Heather Morrison